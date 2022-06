El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, pretén reestructurar la prestació per cessament d’activitat –generalment coneguda com l’«atur» dels autònoms– per fer-la més accessible al col·lectiu. Fins ara, aquest recurs ha tingut poc recorregut entre els treballadors per compte propi a causa dels seus restrictius requisits i ara el Govern ultima canvis dins de la reforma del sistema de cotitzacions que negocia des de fa mesos, segons ha comunicat aquest dilluns a les organitzacions més representatives. Una de les novetats serà la possibilitat que els autònoms capitalitzin el cessament d’activitat per cobrar tota la prestació de cop i així tenir múscul financer per reestructurar o reiniciar el seu negoci.

La negociació per acabar de definir com serà el nou sistema de cotitzacions dels treballadors autònoms entra en temps de descompte. «Aprovació en el primer semestre de 2022. Desplegament gradual a partir d’aquesta data». Aquest va ser el compromís que va deixar per escrit el Govern amb Brussel·les a canvi de la recepció de fons europeus. I a falta de menys de quatre setmanes per al 30 de juny, el ministre José Luis Escrivá no té encara lligat un consens unànime amb totes les organitzacions que representen el col·lectiu. Si bé aquest dilluns ha quedat patent que no hi ha gaires diferències quant a la reforma de les prestacions, en el terreny de les quotes, les postures segueixen allunyades.

Aquest dilluns les parts s’han tornat a reunir i la patronal i ATA han traslladat a Seguretat Social el seu no a l’última proposta, que pretenia un esquema de trams amb quotes d’entre 250 i 550 euros al mes. Això està fent que Escrivá hagi d’optar per un pacte únicament amb els sindicats i les seves organitzacions afins, una cosa a la qual s’ha resistit fins ara. Tot i que tampoc seria la primera vegada que acaba activant. El novembre passat, després de setmanes de negociacions, la patronal va rebutjar recolzar la pujada de cotitzacions socials entre els assalariats que el ministre volia impulsar per crear una «guardiola» amb la qual costejar futures despeses en pensions. I davant el no dels empresaris, el Govern va acabar pactant només amb els sindicats per tirar endavant la mesura.

En la negociació actual s’està elaborant un guió semblant per reformar el sistema de quotes dels autònoms. La patronal i ATA –la seva organització de treballadors per compte propi– rebutja l’increment de costos que la reforma d’Escrivá suposaria per a una part del col·lectiu. Segons estimacions parcialment acceptades per totes les parts, dels 3,3 milions d’autònoms operatius avui a Espanya, 1,8 milions pagarien menys quota que la mínima actual (que està en 290 euros). Després, un altre mig milió pagaria una quota similar a la quota mínima actual. I el milió i escaig restant pagaria més. Assumint que actualment paga la mínima, passaria a abonar, a partir dels 1.700 euros de beneficis, una quota d’entre 400 i 500 euros.

ATA considera que aquestes condicions són una «destralada» del Govern a les butxaques d’una part del col·lectiu i manté la línia patronal de dir no a qualsevol mesura que suposi un increment directe de costos laborals. La reunió d’aquest dilluns ha servit per constatar el bloqueig negociador per aquesta via i les organitzacions afins als sindicats –Upta i Uatae– pressionen Escrivá perquè desencalli la reforma i la tanqui amb ells. Upta –vinculada a UGT– fa setmanes que pressiona públicament per concloure la negociació i espera que no passi de dilluns que ve, quan tornen a estar convocats en una nova reunió. Mentrestant, Uatae sospita que les quotes mínimes en l’última proposta d’Escrivá segueixen sent, als seus ulls, molt altes per als trams d’ingressos més baixos (tot i que són més baixes que les actuals).

Cessament d’activitat

El ministeri s’ha compromès a enviar aquesta setmana la seva proposta per escrit per reformar la prestació per cessament d’activitat. Segons expliquen fonts presents en la negociació, el nou esquema es dividiria en diverses modalitats (a diferència d’ara, que només n’hi ha una). D’una banda, es mantindria el cessament d’activitat ordinari i l’autònom podria sol·licitar-lo si acumula uns mesos amb pèrdues de facturació (tot i que encara no s’ha concretat quants mesos ni el nivell de pèrdues). Posteriorment, s’habilitaria un cessament d’activitat temporal en cas que l’autònom hagués d’interrompre la seva activitat de forma imprevista.

I després hi hauria la possibilitat que l’autònom capitalitzés la seva prestació per cessament d’activitat cobrar-la tota de cop per tenir recursos per reiniciar o reformar el seu negoci. Fins ara, els assalariats tenien la possibilitat de capitalitzar l’atur i poder muntar un negoci, però els autònoms no.