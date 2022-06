La Directora de Bancs d’Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle, creu que «la societat ha evolucionat força en els darrers anys», però que encara queda «camí per recórrer» i que «haurem aconseguit l’objectiu «quan no calguin programes que impulsin la igualtat entre homes i dones, ni programes que reforcin el rol de la dona a l’empresa». L’executiva serà una de les ponents de l’eWoman Girona, organitzat per Prensa Ibérica i Diari de Girona, impulsat per CaixaBank, patrocinat per Toni Pons i que compta amb la col·laboració de Prat Sàbat Advocats, Calsina Carré, Fundació Eurofirms, Telecta i iGrup. Qualsevol persona pot assistir-hi gratuïtament, prèvia inscripció a www.ewoman.es/girona.

El món de la banca ha estat tradicionalment ocupat per homes. Avui en dia la situació ha canviat?

Cert, quan jo vaig començar a treballar al món de la banca als anys 90 no hi havia pràcticament dones assumint tasques de responsabilitat i des de llavors amb ara la situació ha canviat molt en el nostre sector i s’ha normalitzat el fet que la dona pugui accedir a llocs de responsabilitat i d’alta direcció. CaixaBank ha estat pionera en aquest sentit, des de fa anys ens trobem dones en càrrecs directius, concretament a Girona un 49% de càrrecs directius estan ocupats per dones i el 67% d’empleats a les comarques gironines son dones. Per tant, les xifres ens demostren que la situació ha evolucionat força en els darrers anys en l’àmbit de la diversitat en el món empresarial en general. De fet, CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directius i amb un 40% de dones en el Consell d’Administració, un dels percentatges més alts del sector.

Què és el que més valora de la seva feina?

Valoro i agraeixo treballar a CaixaBank, una empresa que impulsa la formació contínua, el desenvolupament personal i garanteix la diversitat, la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida familiar i laboral. Els que em coneixen saben que comparteixo fermament els valors corporatius de l’Entitat de Qualitat, Confiança i Compromís Social.

En la lluita per la igualtat laboral, quin paper hi juga CaixaBank?

La diversitat i la igualtat laboral son dos dels actius més importants de qualsevol empresa actualment i a CaixaBank fa anys que s’impulsa com una part de la nostra cultura corporativa. Sota aquestes premisses es treballa impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a l’entitat com en el conjunt de la societat. Amb això des de 2018 l’entitat compta amb un programa específic de diversitat anomenat Wengage, basat en la meritocràcia i en la promoció de la igualtat d oportunitats que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. En l’àmbit extern, el compromís de CaixaBank inclou la promoció al debat, xerrades i la creació de Premis donant suport i reconeixement a les dones com poden ser el Premi Dona Empresària, Premi A Dona Professional Autònoma, Premis Wownow a les millors alumnes de graus universitaris tècnics... De tots aquests premis n’acaben sortint comunitats virtuals, punts de trobada per l’intercanvi de coneixements d’idees i experiències de les premiades.

Creu que el món empresarial està adoptant una visió de gènere a l’hora de comptar amb les dones als llocs de poder o que encara quedar molt camí per recórrer?

Actualment estem en el camí, però ens queda molt per recórrer. La societat ha evolucionat força en els darrers anys en l’àmbit de la diversitat i el que ens cal es continuar avançant en el camí de la igualtat i eliminant obstacles que impossibilitin a les dones optar en igualtat de condicions a qualsevol feina i/o càrrec directiu. Crec que haurem assolit l’objectiu quan no calgui tenir aquests debats, quan es deixi de parlar d’igualtat, quan no calguin programes que impulsin la igualtat entre homes i dones, ni programes que reforcin el rol de la dona a l’empresa. Quan no sigui necessari parlar-ne voldrà dir que la igualtat ja existeix i que és una realitat.

Al llarg de la seva trajectòria professional s’ha trobat que ha hagut de demostrar més aptituds per tal de ser dona?

Per part meva no he trobat cap impediment a la meva trajectòria professional per motiu de gènere. He hagut de treballar i demostrar al igual que els meus companys homes. El lloc que actualment ocupo com a Directora - Responsable del Centre Institucions de CaixaBank a Girona sempre l’havia ocupat un home i avui soc la responsable d’un centre format per 4 persones, de les quals 3 són homes.

Que diria a les nenes i joves de les noves generacions per engrescar-les a dirigir o ocupar un càrrec dins el món empresarial?

Que es formin, aprenguin, observin i escoltin allà on vagin tant com puguin perquè el millor mestre de la vida personal i professional és l’experiència. I que decideixin fer allò que els hi apassioni en lo possible, allò que els hi agradi. Que facin el que facin, ho facin amb il·lusió i ganes, essent proactives, amb l’objectiu d’aportar valor perquè penso sincerament que amb el treball, esforç, compromís i bona actitud es poden assolir les fites que ens marquem.