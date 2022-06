En quina situació es troba el sector turístic després de dos anys de pandèmia? Com s’ha accelerat la transformació del turisme a través dels canvis tecnològics? Com es pot evitar la massificació del turisme de natura? Cal apostar per un model de turisme quantitatiu, o és millor buscar una millor qualitat? Aquestes són algunes de les preguntes que s’intentaran respondre durant la jornada Turisme de qualitat i reptes de futur, organitzada per Diari de Girona amb el patrocini de CaixaBank i la col·laboració de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. La trobada, que se celebrarà el dijous 16 de juny a partir de les deu del matí, tindrà lloc al S’Agaró Hotel Wellness & Spa de la platja de Sant Pol, a S’Agaró, i les inscripcions ja estan obertes. Pots fer-ho al següent enllaç: https://www.eventosprensaiberica.es/evento/turisme-de-qualitat/

La jornada s’obrirà a les deu del matí amb la benvinguda del conseller delegat de Diari de Girona, Jordi Molet. Tot seguit, la regidora de Turisme de Platja d’Aro, Jenny Xufré i Marcé, oferirà la ponència d’obertura, mentre que posteriorment intervindran també la directora general de Turisme, Marta Domènech, l’economista de CaixaBank Research Javier Ibáñez i el vicepresident del Patronat de Turisme, Jaume Dulsat. Posteriorment hi haurà un coffe-break i, a continuació, una taula rodona que comptarà amb les intervencions del president de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, el president d’Empordà Turisme, Esteve Guerra, i el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas de Quintana. El moderador de la taula serà el director de Diari de Girona, Josep Callol. Finalment, abans de la cloenda hi haurà una intervenció de l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez. Entre les qüestions que es posaran sobre la taula hi haurà l’important creixement que ha experimentat el turisme de proximitat durant els últims anys i les opcions per retenir-lo, les dificultats amb què el món de l’hostaleria s’està trobant per aconseguir treballadors aquest estiu, el paper que ha de jugar l’administració en el futur del turisme i totes les qüestions relacionades amb la sostenibilitat. A més, es posaran sobre la taula les fortaleses encara inexplorades que té la comarca del Baix Empordà i es plantejarà el difícil equilibri entre la demanda i l’ús dels recursos naturals i el de les infraestructures. De fet, la sostenibilitat serà un dels temes més destacats que es tractaran al llarg de la jornada.