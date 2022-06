Els consumidors a Espanya cada dia gasten menys malgrat que els preus cada dia són més alts. Aquesta és la principal conclusió que deixa l’informe mensual elaborat pel BBVA Research sobre l’evolució de la despesa amb targeta en temps real, que constata que el tiquet mitjà de compra s’ha encarit el 6% l’últim any (l’IPC està en el 8,7%) i que el consum realitzat amb targetes estrangeres és a prop, però encara per sota, dels anys precovid.

El flux de consum que es va disparar l’any passat després de la rebaixa de les restriccions i la reobertura de diversos negocis –com la restauració o les empreses turístiques– perd manxa respecte a mesos precedents. Com a mostra, l’abril del 2022 el volum total de diners gastats en compres pels clients del BBVA era el 51% superior a abril del 2021 i ara al maig l’esmentat percentatge, comparat amb maig del 2021, ha caigut 10 punts, fins al 41% superior. Les compres no presencials, que es van disparar amb especial intensitat durant els moments de més tancaments, fa un any que estan en desacceleració, mentre que les presencials es mantenen una mica més estables.

Que alguns ciutadans es van llançar a gastar part d’aquell estalvi acumulat i al qual no podien donar sortida durant els últims dos anys és una cosa que queda reflectida en l’estadística. No obstant, la participació dels turistes internacionals en aquesta despesa encara està per sota dels estàndards prepandèmia. Si bé a les illes Balears i les Canàries i a Alacant ja es registra més volum de diners forans que abans de la covid, segons les dades del BBVA, la participació de la despesa amb targetes estrangeres es va estabilitzar en el 13%, sis punts més que fa un any, però encara per sota les xifres prèvies a la covid. Unes estimacions coherents amb les previsions del Govern, que anticipen que aquest any visitaran Espanya el 80% dels turistes que van venir el 2019 –any rècord–.