ATA considera que aquestes condicions són una «destralada» del Govern a les butxaques d’una part del col·lectiu i manté la línia patronal de dir no a qualsevol mesura que suposi un increment directe de costos laborals. La reunió d’ahir va servir per constatar el bloqueig negociador per aquesta via i les organitzacions afins als sindicats –Upta i Uatae– pressionen Escrivá perquè desencalli la reforma i la tanqui amb ells. Upta –vinculada a UGT– fa setmanes que pressiona públicament per concloure la negociació i espera que no passi de dilluns que ve, quan tornen a estar convocats en una nova reunió. Mentrestant, Uatae sospita que les quotes mínimes en l’última proposta d’Escrivá segueixen sent, als seus ulls, molt altes per als trams d’ingressos més baixos (tot i que són més baixes que les actuals). El ministeri s’ha compromès a enviar aquesta setmana la seva proposta per escrit per reformar la prestació per cessament d’activitat. Segons expliquen fonts presents en la negociació, el nou esquema es dividiria en diverses modalitats (a diferència d’ara, que només n’hi ha una). D’una banda, es mantindria el cessament d’activitat ordinari i l’autònom podria sol·licitar-lo si acumula uns mesos amb pèrdues de facturació (tot i que encara no s’ha concretat quants mesos ni el nivell de pèrdues). Posteriorment, s’habilitaria un cessament d’activitat temporal en cas que l’autònom hagués d’interrompre la seva activitat de forma imprevista.

I després hi hauria la possibilitat que l’autònom capitalitzés la seva prestació per cessament d’activitat cobrar-la tota de cop per tenir recursos per reiniciar o reformar el seu negoci. Fins ara, els assalariats tenien la possibilitat de capitalitzar l’atur i poder muntar un negoci, però els autònoms no.