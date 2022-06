Durant l’última dècada, el nombre de carregadors de telèfons mòbils disponibles ha passat de 30 a 3. Tot i així, la situació continua sent enormement insatisfactòria segons el parer de la Comissió Europea. Els consumidors disposen de mitjana de tres carregadors, però habitualment només n’utilitzen dos i cada any 11.000 milions de tones de rebutjos procedents de carregadors no utilitzats acaben a les escombraries. Davant aquesta realitat i la falta d’avenços, la Comissió Europea ha decidit actuar i proposar un carregador universal que sigui vàlid per a tots els telèfons mòbils i aparells electrònics independentment de la marca.

«Hem donat a la indústria molt temps per proposar les seves pròpies solucions. Ara ha arribat el moment d’una mesura legislativa per a un carregador comú. Aquesta és una victòria important per als nostres consumidors i el medi ambient, i va d’acord amb les nostres ambicions ecològiques i digitals», ha resumit la vicepresidenta Margrethe Vestager. «Els carregadors alimenten tots els nostres dispositius electrònics més essencials. Cada vegada hi ha més dispositius que es venen amb carregadors que no són intercanviables o no són necessaris. Estem posant fi a això. Amb la nostra proposta, els consumidors europeus podran utilitzar un sol carregador per a tots els seus dispositius electrònics portàtils», ha explicat el comissari d’indústria, Thierry Breton.

L’Executiu comunitari insta la indústria a moure fitxa des de l’any 2009. Aquell any van firmar un memoràndum d’entesa amb els fabricants que si bé ha permès reduir significativament el nombre de carregadors al mercat no ha aconseguit complir l’objectiu d’imposar un carregador universal. Malgrat els intents per arribar a un compromís a través d’un enfocament voluntari, el memoràndum renovat el 2018 tampoc ho va aconseguir. Així que dotze anys després, i davant la falta d’avenços, Brussel·les ha decidit presentar una proposta legislativa per modificar la directiva sobre equips radioelèctrics amb la incorporació de nous requisits d’interoperabilitat per als carregadors.

Port USB-C

Concretament, proposa harmonitzar el port d’entrada, de manera que l’USB-C, que és utilitzat a tots els telèfons que utilitzen el sistema Android, es converteixi en l’entrada estàndard per a tots els aparells. «No es tracta de res contra Apple», asseguren fonts de l’Executiu comunitari que recorden que el gegant de la poma ja està oferint carregadors que inclouen els requisits exigits per la Comissió i que en tot cas poden continuar mantenint el seu connector Lightning per a la transferència de dades sempre que ofereixin també una entrada USB-C.

La proposta també inclou l’harmonització de la tecnologia de càrrega ràpida, la possibilitat als consumidors a comprar un nou aparell amb o sense carregador, així com el compromís de més informació sobre les característiques d’aquests artefactes de càrrega. Els nous requisits s’aplicaran tant a telèfons mòbils, tauletes, càmeres digitals, cascos, consoles de videojocs, comandaments i altaveus mòbils tot i que l’àmbit pot ampliar-se. La decisió final la tindran ara governs i Parlament Europeu en codecisió. La proposta inclou un període transitori d’adaptació de 24 mesos des de la data d’adopció perquè la indústria es prepari. L’objectiu, no obstant, és que els nous carregadors universals s’utilitzin a partir del 2024.

Doble benefici

Dos són els grans beneficis que aportarà la nova iniciativa comunitària, segons els seus promotors. En primer lloc, donarà més opcions als consumidors de manera que puguin utilitzar el mateix carregador per a diferents aparells, tot i que siguin de marques diferents. Aquesta interoperabilitat permetrà que la velocitat de la càrrega sigui la mateixa i contribuirà a la reutilització i a l’estalvi de 250 milions anuals en compres innecessàries de carregadors, una cosa en la qual els consumidors gasten uns 2.400 milions cada any.

A més, donarà la possibilitat als consumidors de comprar un aparell nou sense carregador el que permetrà, segons les estimacions de Brussel·les, reduir els rebutjos electrònics en gairebé un miler de tones per any i en uns 180ktCO2 les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Els fabricants, no obstant, podran continuar donant l’opció de comprar el carregador o incloure un cable a la caixa. De fet, segons l’estudi d’impacte que acompanya a la proposta els consumidors consideren que és d’utilitat incloure el cable perquè és un dels elements que es trenquen amb més facilitat. El 2020, segons els números que maneja, es van vendre a la UE 420 milions de telèfon i altres aparells electrònics mòbils.