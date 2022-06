Cupra s’ha fet més gran. La marca de Seat S.A. ha presentat avui al circuit de Terramar (Sitges) la nova estratègia per als pròxims quatre anys. Amb el lema ‘Impulse Cupra’, la marca ha anunciat la consolidació de la seva aposta per l’electrificació amb una previsió aproximada de vendes d’uns 500.000 vehicles anuals a mitjà termini, tenint en compte la progressió dels últims anys i, sobretot, per l’arribada de tres nous vehicles: els ja coneguts Tavascan (finals del 2024) i UrbanRebel (2025) i el nou Terramar (un SUV que es produirà a Hongria i es vendrà el 2024).

Els tres models formaran part de la pròxima generació de cotxes de Cupra. La marca anuncia un creixement de la seva xarxa global de Cupra Masters i Cupra City Garages, per poder arribar a aquest mig milió de cotxes, un objectiu ambiciós després d’arribar a les 200.000 vendes des del seu naixement el 2018. Amb aquest volum de vendes i tenint en compte el marge per cotxe, la xifra de facturació podria superar els 15.000 milions d’euros també a mitjà termini. Com reconeix el president de la companyia Seat, Wayne Griffiths, «Cupra és una marca donada a superar reptes i així ho indiquen les xifres tant de vendes com de facturació, que han passat dels 430 milions del 2018 fins als gairebé 2.200 milions de l’any passat, amb la qual cosa hem superat totes les expectatives».

Cupra ja no és un principiant en el sector de l’automoció, és una marca consolidada, un projecte de present i sobretot futur que fa quatre anys va fer un pas endavant a l’establir-se com a firma independent, tot i que sempre sota el paraigua de Seat. L’Ateca, el León, l’elèctric Born i el Formentor han establert les bases de Cupra amb una gamma que completaran els seus tres nous vehicles.

Nou Terramar

El Terramar és l’últim a incorporar-se a la saga Cupra, amb la qual cosa la marca rendeix homenatge al circuit de Sitges, on va començar tota l’aventura fa quatre anys, quan es va donar a conèixer com a marca. Aquest SUV de 4,5 metres de llarg arribarà el 2024 i s’oferirà amb motors de combustió i amb la nova generació de motors híbrids endollables amb fins a 100 quilòmetres d’autonomia.

El Terramar es produirà a Hongria, a la planta d’Audi a Györ i, en paraules de Jorge Díez, director de disseny de Cupra, cridarà l’atenció pel seu «capó allargat i un nas de tauró que representen la determinació de guanyar». L’habitacle estrenarà un nou concepte d’interior orientat al conductor per a una experiència de conducció més satisfactòria i emocionant.

Tavascan, el següent

Després del Terramar, Cupra llançarà aquell mateix any el Tavascan, un SUV cupè que des de la marca defineixen com «un somni fet realitat». La firma de Martorell el va presentar com el seu primer prototip el 2019 i va avançar alguns dels seus trets estètics amb el Tavascan Extreme E Concept l’any passat, una versió de competició per a l’Extreme E.

La marca promet que «es mantindrà fidel» al prototip presentat fa tres anys i que li permetrà «expandir la seva presència cap a altres mercats». Arribarà amb motoritzacions microhíbrides i, de nou, amb la nova generació de motoritzacions híbrides endollables de la marca. El model debat la seva producció entre Alemanya i la Xina.

UrbanRebel, el de Martorell

L’últim a arribar, el 2025, per culminar la gamma Cupra serà l’UrbanRebel, un cotxe elèctric urbà basat sobre la modificació de la plataforma MEB desenvolupada per Seat per a cotxes petits. «L’UrbanRebel serà el projecte més gran de la nostra companyia en els pròxims anys, ja que és clau per a la nostra transformació en una marca completament elèctrica», ha assegurat Werner Tietz, vicepresident d’investigació i desenvolupament de Cupra.

La voluntat és que aquest vehicle de 4,03 metres de longitud sigui l’elèctric elegit pels que busquen emoció, esportivitat i un disseny radical sense renunciar a l’eficiència i la sostenibilitat. La selecció de materials tindrà una base biològica i els processos de producció comptaran amb la tecnologia d’impressió 3D, que permet reduir l’impacte mediambiental de la seva fabricació millorant la qualitat percebuda. És, en resum, el cotxe urbà més emocional dels que el Grup Volkswagen llançarà a mitjans de la dècada.

El seu motor elèctric de 226 CV serà suficient per aconseguir una acceleració de 0 a 100 en tot just 6,9 segons i la seva bateria permetrà recórrer fins a 440 quilòmetres entre càrregues. «Aquest model democratitzarà la mobilitat urbana. Emocional, sexi, divertit de conduir i, alhora, accessible», ha avançat Wayne Griffiths, CEO de Cupra. «Amb aquest cotxe demostrarem que els cotxes elèctrics no necessàriament han de ser avorrits», ha afegit. Cupra el produirà a Martorell després d’adaptar la planta per a la producció d’elèctrics i la construcció de la planta de bateries de Sagunt, València. No obstant, els primers UrbanRebel no tindran bateria valenciana ja que aquestes començaran a sortir el 2026.

La ‘tribu’ Cupra

Cupra ha presentat aquest pla de llançaments, que han batejat com a «Impulse» en el mateix circuit de Terramar acompanyada de tota la Tribu Cupra, amb socis i ambaixadors com Alexia Putellas, Pilota d’Or i premi The Best Fifa, representants del Grup Volkswagen i membres de les famílies d’accionistes Porsche i Piëch. Ningú s’ha volgut perdre el següent pas d’una marca que genera moltes expectatives de cara al futur.

Cupra encara el futur amb optimisme després de quatre anys en què s’han convertit en una de les firmes més desitjables del mercat. «Sabem exactament on volem anar i prometo que el futur no serà gens avorrit», ha anticipat Griffiths. D’això no n’hi ha cap dubte perquè si alguna cosa ha caracteritzat la marca, és la passió pels seus cotxes i per l’automobilisme, una passió que s’ha traduït en una filosofia única, emocionant i preparada per encarar un futur elèctric. «Ens mantindrem fidels a nosaltres mateixos i serem autèntics», ha advertit abans de tancar amb una declaració d’intencions. «El futur és elèctric. El futur és Cupra».