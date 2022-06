Llum verda del Govern a injectar 200 milions d’euros en els comptes de Volotea. El Consell de Ministres ha autoritzat avui que l’aerolínia amb seu a Barcelona rebi un préstec participatiu procedent del Fons de Recolzament a la Solvència d’Empreses Estratègiques, un paquet de 10.000 milions d’euros gestionat per la SEPI (la Societat Estatal de Participacions Industrials) i dissenyat per ajudar companyies estratègiques per al país. A aquest volum, els accionistes de l’aerolínia realitzaran un préstec addicional de 10 milions d’euros.

Relacionades Volotea pide 185 millones al fondo de rescate del Gobierno