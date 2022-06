Interior insisteix que no hi ha problemes en els controls de passaports dels aeroports i que les denúncies d’Iberia –que apunta a 15.000 persones que van perdre el seu vol en connexió des de l’1 de març per falta d’efectius policials– són infundades. A més afirmen que no hi ha risc de col·lapse per l’arribada de turistes britànics, malgrat que després del Brexit tinguin un control més estricte al ser ciutadans de tercers països. Malgrat tot, la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, que és l’encarregada del control de fronteres als aeroports, preveu augmentar en 500 nous efectius la plantilla destinada als 12 aeroports espanyols amb més afluència de turistes a partir del 20 de juny. Aquests són Madrid, Barcelona, Alacant, València, Màlaga, Menorca, Mallorca, Eivissa, Tenerife Sud, Lanzarote, Fuerteventura i Gran Canària.

En l’actualitat, hi ha 1.226 policies en aquests aeroports, mentre que el 2019 n’hi havia 1.456. És a dir, les plantilles s’incrementaran de forma permanent en almenys 270 persones més sobre les xifres prepandèmia. En el cas concret de l’aeroport de Madrid, on es va produir el caos que denuncia Iberia, l’increment serà de 189 efectius; mentre que a Barcelona les places noves seran 90.

Aquest increment d’efectius policials no té res a veure amb les queixes d’Iberia («no és una decisió reactiva»), segons defensen fonts policials, sinó que estava previst anteriorment i es realitza en previsió de la recuperació del trànsit estimada per Aena. Segons les dades del gestor aeroportuari citades per fonts policials, aquest 2022 arribaran a aquests dotze aeroports 56 milions de passatgers, un 15% menys que el 2019. En el cas de Madrid, seran 16,4 milions de passatgers, un 15% menys que el 2019; mentre que a Barcelona, uns 10,7 milions de viatgers, un 19% menys.

«La policia que controla fronteres a Barajas no ha rebut queixes ni de passatgers ni d’aerolínies ni d’Aena per pèrdua de vols per dilació en el tràmit de control fronterer», asseguren fonts de la Policia Nacional que confirmen que aquest mateix dimarts s’han reunit amb representants del gestor aeroportuari. Fonts d’Aena descarten entrar en un conflicte que, diuen, incumbeix a Iberia i a la Policia Nacional, no a ells.

Segons el Ministeri de l’Interior, per tant, la situació és de normalitat als aeroports i consideren, a més, que l’increment d’efectius serà «suficient» de cara a la temporada estival, tot i que en cas contrari disposen de mesures conjunturals a través d’una «unitat mòbil de més de 100 funcionaris» que es poden utilitzar «en cas de problemes», mentre que el personal en plantilla dels aeroports «podria doblar horaris amb compensació econòmica».

Turistes britànics

Una de les principals queixes de l’Associació de Línies Aèries (ALA), organització que aglutina companyies que sumen el 85% del trànsit aeri a Espanya, és que el nombre de turistes que requereixen passar pel control de passaports aquest any s’incrementarà a conseqüència que els turistes britànics han deixat de ser considerats passatgers de la Unió Europea i, per tant, tenen un control més estricte als aeroports. Per això, fa mesos que demanen que es reforci la «dotació de policies en els controls fronterers dels aeroports» per evitar cues o que «excepcionalment, igual que fa Portugal, aquest estiu es permeti que els viatgers britànics poguessin utilitzar les màquines automàtiques de passaports que utilitzen els passatgers comunitaris» a fi d’«evitar donar una mala imatge del nostre país a tots els turistes que ens visiten».

En aquest sentit, fonts policials expliquen que els passatgers britànics ja poden passar per les màquines automàtiques, una cosa que no se li permet als ciutadans de tercers països, però a través d’una fila diferent que la dels passatgers de la Unió Europea perquè després del seu pas per les màquines han d’acudir a segellar el seu passaport de forma manual amb un policia, segons les normes de la Comissió Europea. Eliminar aquest últim pas seria una decisió que hauria de prendre Brussel·les.