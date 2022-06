Unes 70 companyies del Regne Unit han iniciat una prova pilot d’una setmana laboral de quatre dies amb el mateix salari, la més important del món segons els seus organitzadors, després que la pandèmia provoqués una readaptació de la manera de treballar.

Les empreses, de diferents sectors –entre els quals el bancari i l’hostaleria– i amb una força laboral de més de 30.000 persones, segons els mitjans britànics, comencen aquesta prova que s’allargarà sis mesos per tal d’establir si una setmana de quatre dies laborals es pot adoptar sense pèrdua de productivitat.

Les empreses continuaran pagant als treballadors el 100% del salari, segons aquest test, que és seguit molt de prop per investigadors universitaris per tal de mesurar l’impacte en la productivitat així com en el benestar del treballador.

Aquesta prova ha sigut posada en marxa pel grup 4 Day Week Global, que fa campanya per reduir els dies laborals, juntament amb el laboratori d’idees Autonomy, les universitats angleses de Cambridge i Oxford i el Boston College.

Aquests investigadors observaran com els treballadors responen a diversos factors, com l’estrès afegit, la satisfacció laboral, la salut, el son, el viatge i els nivells d’energia.

La iniciativa donarà suport a les empreses participants amb tallers sobre models d’èxit, assessorament i capacitació, i avaluacions periòdiques dels resultats.

Flexibilitat laboral

El conseller delegat de Charity Bank, Ed Siegel, l’entitat del qual participa en la prova, va dir aquest dilluns que la pandèmia ha modificat les coses a favor de la flexibilitat laboral.

«El concepte del segle XX d’una setmana laboral de cinc dies ja no s’ajusta als negocis del segle XXI. Creiem fermament que una setmana de quatre dies sense canvis en el salari o els beneficis crearà una força laboral més feliç i tindrà un impacte positiu en la productivitat», va afegir Siegel.

Algunes companyies s’havien negat a aquesta flexibilitat, com ara la del sector del motor elèctric Tesla, i el seu conseller delegat, Elon Musk, va comunicar recentment al seu personal que havien de tornar a l’oficina per treballar un mínim de 40 hores a la setmana.