La Comissió Europea ha donat llum verda a posar un preu límit al gas natural que s’utilitza per produir electricitat en el mercat a Espanya i Portugal per abaratir el rebut de la llum, segons ha confirmat EL PERIÓDICO. La mesura es començarà a aplicar a partir de dimarts, segons ha informat el Ministeri per a la Transició Ecològica.

El límit, que serà homogeni als dos països, s’iniciarà en 40 euros per megawatt-hora durant sis mesos i anirà creixent «mes a mes» en 5 euros per megawatt-hora a partir de llavors fins a arribar als 70 euros per megawatt-hora «perquè hi hagi una convergència a la normalitat».

El preu de l’electricitat en el mercat majorista caurà de forma important fins als 130 euros per megawatt-hora, molt per sota dels 200 euros per megawatt-hora en els quals s’ha instal·lat en els últims mesos amb una rebaixa en la factura dels consumidors que l’Executiu ha estimat entre un 15% i un 30%.