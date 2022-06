Els municipis turístics lideren la baixada de l’atur a Girona

Les estadístiques del mercat laboral del maig que va publicar el Ministeri de Treball mostrava un important descens de la desocupació: Les llistes de l’atur s’havien reduït en 1.756 persones al llarg del maig, però el descens encara és més notable si es comparvava amb les dades d’un any enrere: en dotze mesos hi ha un 30% menys de persones desocupades a la província. Aquest descens s’ha produït per la recuperació de la normalitat després de la pandèmia, però també per l’inici de la temporada turística. Tota aquesta davallada s’ha vist encara més en els municipis gironins afectats pel turisme que, amb l’arribada de l’estiu, necessita més personal.

Sant Pere Pescador (-50%), amb una gran oferta de càmpings a la seva zona, o La Jonquera (-48%), una gran via de comerç a causa de la seva proximitat amb la frontera de França, són dos municipis on s’ha baixat considerablement la taxa d’atur. També en poblacions costaneres, com Lloret de Mar o Roses, aquest descens ha estat de més del 40%. Altres municipis com La Bisbal d'Empordà (-38%), Palamós (-36%), Castelló d'Empúries (-35%), Palafrugell (-34%), Figueres (-34%), Sant Feliu de Guíxols (-31%) o Blanes (-31%), tots ells vinculats al turisme i l’activitat comercial, també han disminuït la xifra de persones desocupades per sobre de la mitjana.

Per altra banda, l’Alt Empordà és la comarca gironina on més ha baixat l’atur. Les dades del Ministeri exposen que les persones sense feina han disminuït al voltant del 35%. Molt a prop d’aquestes xifres s’hi troba la Cerdanya que ha vist com l’atur baixava també gairebé un 35% -a Puigcerdà ha caigut un 36%-, mentre que al Baix Empordà ho feia un 34%. La Selva ocupa la quarta posició d’aquesta llista (31%).

Malgrat la bonança del mercat de treball, la taxa d’atur encara se situa per sobre el 10%. Tanmateix, ja fa mesos que el turisme i l’hostaleria tenen dificultats per trobar personal. Horaris i salaris solen ser les barreres d’entrada a un sector que es prepara per viure un any molt similar al 2019, abans de la pandèmia, en la que es van registrar xifres rècord de volum de turistes i de negoci.