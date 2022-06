Tots els països de la UE tindran el mateix tipus de carregador de mòbil

A partir de la tardor del 2024, tots els països de la Unió Europea (UE) estaran obligats a utilitzar el mateix carregador únic i universal per a telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors portàtils. Així ho va aprovar ahir el Parlament Europeu després d’arribar a un acord amb els membres del club comunitari. La norma afectarà altres dispositius com càmeres digitals, auriculars, llibres electrònics o videoconsoles portàtils.

Amb aquesta decisió, la nova i esperada normativa de Brussel·les imposarà per a tots aquests dispositius mòbils un port USB-C amb l’objectiu de reduir les deixalles tòxiques provocades pels milers de cables diferents que hi ha, així com defensar els drets dels consumidors, que fins ara estaven obligats a acumular diferents tipus de carregadors.

El comissari europeu d’Indústria, el francès Thierry Breton, va celebrar a Twitter l’acord aconseguit per fer servir un carregador únic, assegurant que amb això «l’interès general de la Unió Europea ha prevalgut». La clavilla connectora dels ports micro USB i USB-C suposa el 80% del mercat europeu.

Aquest missatge fa referència a la frontal oposició d’Apple. El gegant tecnològic nord-americà ha denunciat durant mesos el projecte, defensant la seva tecnologia de càrrega i connexió Lightning, un sistema diferenciat dels carregadors USB-C que li reporta grans ingressos.