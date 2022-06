El Ministeri d’Economia i les patronals bancàries han començat els treballs per elaborar un nou paquet de mesures per combatre l’exclusió financera a l’Espanya buidada. El principal objectiu és portar els serveis bancaris bàsics, sobretot la possibilitat d’obtenir diners en efectiu, a l’1,4% de la població que resideix a municipis rurals que no tenen oficina bancària ni una altra via física d’accés al sistema financer, com ara els caixers o els coneguts com a ofibusos.

El percentatge de població desatesa és baix, però implica que prop de 665.000 espanyols estan afectats pel màxim grau d’exclusió financera, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística del tancament del 2021. A més, un 3,3% de la població (1,56 milions de persones) resideixen en poblacions sense sucursal bancària, encara que sí amb algun altre dels mecanismes desplegats pel sector financer per donar accés físic als seus serveis més bàsics. Les dues dades procedeixen d’un informe que les patronals AEB i CECA tenen previst publicar en els propers dies. El seu autor, Joaquín Maudos (catedràtic d’anàlisi econòmica de la Universitat de València), en va fer una presentació preliminar a les associacions i a Economia.