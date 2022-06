El Fons Monetari Internacional (FMI) discrepa de les receptes aplicades per Espanya per combatre la inflació. Lluny de les mesures generalitzades, reclama que els països amb sistemes de protecció social forts, com en el cas d’Espanya, haurien de centrar-se en els col·lectius més vulnerables. Això suposa una crítica a la subvenció general de 20 cèntims a les gasolines o el topall al preu del gas per frenar l’escalada de l’electricitat, així com les retallades en els impostos que graven l’energia.

L’organisme financer internacional ha publicat unes recomanacions de política fiscal per fer front als efectes de la inflació en els ciutadans. I els consells són clars: evitar les baixades d’impostos i subsidis generalitzats i optar pels ajuts concrets als grups més vulnerables. El Fons opina que aquest tipus de mesures no són bones, ja que «els senyals de preus són decisius per permetre que l’oferta i la demanda s’ajustin i induir una resposta de la demanda, on els preus alts animin les persones a ser més eficients energèticament».