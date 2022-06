Les repercussions econòmiques de la guerra a Ucraïna i la inflació de preus es confirmen. La recuperació postpandèmia a Espanya es veurà llastrada per aquests efectes i el PIB del país només creixerà el 4,06% el 2022, segons les previsions de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) publicades ahir. Abans del conflicte, el pronòstic era del 5,52%. «L’impacte econòmic i social de la guerra és especialment fort a Europa, fet que s’explica per l’elevada exposició de la regió a través de les importacions d’energia», va assegurar l’organisme situat a París.

L’OCDE també rebaixa al 2,2% -en lloc del 3,8%- les perspectives de creixement del PIB el 2023. «Països de tot el món s’estan veient afectats per la pujada dels preus de les primeres matèries, que accentua les pressions inflacionistes i contrau els ingressos reals i la despesa, obstaculitzant la recuperació», va explicar Matthias Cormann, secretari general de l’OCDE. Per al conjunt del 2022, l’OCDE preveu que hi haurà una inflació mitjana del 8,1%, diversos punts percentuals per sobre del 3,2% que va estimar al desembre, la darrera vegada que va publicar previsions.