El periodista d’El Periódico de España David Page va rebre dilluns el premi Energia Elèctrica en la XXXII edició dels guardons que entrega cada any el Club Espanyol de l’Energia (Enerclub) per reconèixer la «important tasca» desenvolupada pels professionals de la comunicació . Nou periodistes van rebre la distinció per la contribució «a acostar el món de l’energia a la societat».

El jurat va destacar de Page la «precisió quirúrgica» amb què tracta la «complexa i delicada» informació energètica, així com la «qualitat dels seus textos», als quals atorga un «context previ» amb informació en matèria «geopolítica i econòmica» que fan que els seus treballs siguin «més fàcils d’entendre» per als lectors del diari.