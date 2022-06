El president d’Agbar, Àngel Simón, va recordar ahir la necessitat urgent de tornar a posar el canvi climàtic com el centre d’actuació per prendre les decisions en el futur. Ho va assegurar durant la Junta General de Grups d’Interès d’Agbar, una trobada participativa que va reunir representants de diferents sectors amb què l’empresa manté algun tipus d’enllaç per rendir comptes i establir-hi compromisos.

Simón va assegurar durant la clausura de l’acte que, després de dos anys de pandèmia, és important tornar a situar la crisi climàtica en el centre per poder fer front així als diferents reptes del futur. Un dels projectes que Agbar té en funcionament en aquest sentit són els 10 centres d’operacions i solucions digitals Dinapsis, que tenen l’objectiu d’aconseguir una gestió més eficient de l’aigua en les ciutats on estan ubicats. En l’acte, moderat pel director de comunicació d’Agbar, José Guerra, també hi va participar el conseller delegat de la companyia, Manuel Cermerón, que va posar en valor la importància de la formació constant per aconseguir una ocupació de qualitat. En aquest sentit, Cermerón va recordar diferents programes d’Agbar per incidir en aquest àmbit, com ara els graus de formació professional dual, una col·laboració público-privada que aposta per la formació dels professionals del sector. «En la trobada d’avui hem retut comptes amb les entitats a les quals estem vinculades, i això ens permet consolidar les nostres aliances amb elles i generar confiança, cosa que és bàsica per poder continuar treballant», va reivindicar Simón. El president de la companyia va remarcar que les accions d’Agbar s’estructuren al voltant de tres eixos que conformen els criteris ESG –medi ambient, societat i governança-, a través dels quals Agbar treballa amb les administracions, els clients, els proveïdors i agents del tercer sector. A l’acte també van acudir altres personalitats com l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, el meterèleg Tomás Molina o el president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero, que van intervenir per valorar la tasca de la companyia.