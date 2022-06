En els darrers anys, l'ús de diners en efectiu pràcticament s'ha extingit. Els pagaments amb targeta han esdevingut l'opció preferida de la majoria d'espanyols que han anat abandonant les visites als caixers automàtics.

Per aquest motiu, quan traiem diners en metàl·lic del banc, és important portar un control que arriba per part d'Hisenda amb l'objectiu de combatre el frau fiscal. Per això, Hisenda imposa un màxim de diners que ens permet retirar en un dia. Cada entitat bancària fixa un límit de diners que els clients poden retirar per dia del caixer automàtic. La xifra varia depenent del banc, però sol establir-se al voltant dels 600 euros encara que aquest límit pot ser modificat per l'usuari segons les seves preferències, però sempre dins de la forquilla que permet la llei.

Actualment, l'Agència Tributària permet una retirada màxima de 3.000 euros del caixer automàtic. Per poder obtenir una quantitat superior, caldrà proporcionar el justificant corresponent que podem obtenir a la mateixa oficina bancària que automàticament notificarà el moviment al Banc d'Espanya i a l'Agència Tributària.

Tot i que aquest seria el límit màxim imposat per Hisenda, a partir de quantitats de 1.000 euros o superiors, l'entitat bancària corresponent podria sol·licitar justificant de l'operació, a més de la identificació de l'usuari.

Aquestes mesures de seguretat tenen com a objectiu perseguir el blanqueig de capitals.