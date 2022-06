La comarca de la Selva és la que més torna a créixer en nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En termes interanuals augmenta un 11,5%, el que significa que ara hi ha 75.490 de selvatans afiliats a la Seguretat Social. En el global de la província de Girona hi ha un total de 346.289 afiliats a la Seguretat Social i totes les comarques han vist incrementat el seu número. Després de la Selva, s'hi troba l'Alt Empordà, que creix un 7,5% i per darrere continuen Baix Empordà (+6,4%), Gironès (+5%), Garrotxa (+3,9%), Cerdanya (3,7%), el Ripollès (+2,6%) i el Pla de l'Estany (+2,5%).

A Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social augmenta un 4,6% durant el mes de maig respecte a l'any anterior i se situa amb un total de 3.435.919 persones. En relació amb el mes d'abril, el nombre d'afiliats ha pujat un 0,8%, amb una pujada que s'ha vist plasmada en 40 comarques. La Selva (+2,7%) i el Baix Empordà (+2,5%) són les que més han notat aquest augment per darrere el Sagrià (3,2%). Les dades de l'Idescat també manifesten que l'augment de l'afiliació va ser més elevat en les dones que en el dels homes. Respecte el maig de 2021, Catalunya va guanyar 78.690 afiliades (+5,1%), una xifra superior als 71.057 homes afiliats (+4,1%). L'augment de l'afiliació va ser més elevat en les dones que en el dels homes Per grups d'edat, destaca el nombre d'afiliats de menys de 30 anys, que van augmentar percentualment molt més que el de les altres franges d'edat a totes les comarques catalanes, menys a l'Aran (-1,9%). En aquest rànquing l'encapçalen la Selva (+24,3%) i l'Alt Empordà (+18,4%). En canvi, el grup de 30 a 44 anys només puja un 0'8% en nombre d'afiliats i pateix un descens en 24 comarques. https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10223&t=202205 L'Idescat també destaca la millora en el nombre d'afiliats estrangers (+11,6%) en l'últim any i que supera, de llarg, l'increment d'afiliats de nacionalitat espanyola (+3,3%) al conjunt de Catalunya. En tot cas, la xifra d'afiliats estrangers durant l'últim any és de 553.683, mentre que els afiliats de nacionalitat espanyola és molt més alta, 2.882.236. Per últim, Cerdanya té la proporció més alta d'afiliacions a jornada parcial amb una pujada del 24'3%.