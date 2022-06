Dimarts va donar el tret de sortida la Fourisalone de Milà, la trobada mundial més important del disseny. Una exposició, que s’allargarà fins diumenge, té presència gironina perquè fins a sis empreses de la província presenten exemples de disseny gràfic, il·lustració, interiorisme i degustacions gastronòmiques. D’aquesta manera, els visitants que passin per l’exposació durant aquests dies podran tastar de primera mà alguna mostra culinària gironina feta per El Celler de Can Roca. A més, també veuran alguns dels dissenys de mobles que estan elaborats a empreses com Kave Home, Resol i Silleria Vergés, així com una mostra de les diferents làmpades que es fan a Estiluz o dels testos de ceràmica produïts per Livingthings.

En total, són 39 les empreses i professionals catalans els que s’han desplaçat a la ciutat italiana per exposar més de 100 productes. Ho fan en un emplaçament situat a la Via Madonnina, un local que ofereix una seqüència d’espais secrets de diferents mides al voltant d’un pati pintoresc que està ciutat al barri de Brera, una de les zones principals on es porten a terme les diferents activitats que se celebraran al llarg d’aquesta mostra. Aquest any, l’exposició catalana es titula «Inspired in Barcelona: A gathering place» i està dividida en dos espais, un pels bars i l’altre dedicat al food design. Aquesta mostra té per objectiu traslladar la cultura de la Ciutat Comtal del bar amb propostes d’interiorisme i food design. L’assistència de les diferents empreses i professionals catalans, alguns d’ells provinents de les comarques gironines, està impulsada pel Govern i l’Ajuntament de Barcelona, mentre que l’exposició que ha estat ideada pel Barcelona Centra de Disseny.