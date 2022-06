Calsina Carré és una multinacional familiar de referència al món del transport i la logística, amb seu a Pont de Molins (Alt Empordà), que té l’orgull de celebrar els 50 anys d’experiència. La segona i tercera generació familiar, lideren actualment aquest projecte mantenint l’esperit emprenedor dels seus fundadors, Jaume Carré i Cristina Calsina. Amb seu a Pont de Molins, però amb presència internacional, l’àmplia trajectòria del Grup ha vingut marcada per la contínua cerca de noves oportunitats i la diversificació de les inversions. A dia d’avui, el Grup compta amb una facturació de més de 100Mio€, dona feina a més de 700 treballadors, mou una flota de més de 1.000 vehicles i treballa per a clients de referència de sectors com l’automoció, el químic, la indústria i l’alimentació.

Originàriament, Calsina Carré va iniciar la seva trajectòria en el transport internacional de mercaderies. Amb el temps, la seva vocació de servei i la seva operativa diferenciada de grupatge, van anar consolidant la posició de l’empresa. Amb l’ànim d’oferir un servei més integral, el grup fa un salt important a finals de la dècada dels 80 quan decideix convertir-se en operador logístic i inicia l’obertura de diferents magatzems que actualment sumen més de 65.000m2 arreu d’Europa i Magreb. Aquest pas no hauria estat possible sense un posicionament tecnològic potent pel qual l’empresa sempre ha vetllat i apostat. La creació, fa més de 25 anys, d’una empresa dins el grup (EUTI) dedicada únicament al desenvolupament tecnològic i la innovació, n’és un clar exemple.

Al llarg dels últims 20 anys, el grup ha dut a terme una forta expansió internacional obrint nous mercats en territoris de potencial, sempre amb la idea d’enfortir el servei cares al client i millorar l’eficiència operativa. Fruit d’aquesta línia, l’empresa va crear una filial a Romania (European Logístics) que actualment és la segona empresa amb més facturació del grup i, entre altres, dues filials a l’àrea del Magreb (Marrroc i Tunísia) que mostren la clara aposta pel Nord d’Àfrica. Aquesta aventura internacional, ha posicionat el grup en el TOP 3 dels transportistes internacionals a Marroc i com un dels flotistes més potents a Romania.

En els darrers anys, conscients de la problemàtica medioambiental, el grup ha potenciat la seva oferta intermodal i ha apostat per a provar alternatives més sostenibles com el DuoTrailer. S’ha invertit intensament en l’adaptació de la flota per a poder accedir al ferrocarril i es treballa contínuament amb les administracions i els diferents operadors ferroviaris a la cerca d’opcions de menys impacte medioambiental. Fruit d’aquesta estratègia, Calsina Carré és ja un dels operadors amb més presència a les terminals ferroviàries que connecten el sud de França amb altres punts d’Europa.

Actualment, l’empresa és a més notícia, per la creació d’un hub logístic de referència a la seva seu de Pont de Molins. Amb unes instal·lacions de més de 100.000m2 estratègicament ubicades prop de la Jonquera i dins l’àrea d’influència de Vilamalla, el grup ha fet una forta inversió en serveis per a transportistes i conductors externs (estació servei, rentat camions, pàrquing videovigilat, etc). En un entorn on la mobilitat està cada vegada més regulada i encara hi ha escassetat d’infraestructures pel conductor, aquesta acció sembla una diversificació encertada.