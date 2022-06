La invasió d’Ucraïna ha tensionat en gran manera el mercat de gas natural, en situació de desajust entre l’oferta i la demanda després de la pandèmia. Això ha portat a multiplicar gairebé per cinc el preu dels últims dotze mesos. I ha contagiat els preus de l’electricitat, que han escalat fins als 219 euros per megawatt-hora (MWh) de mitjana els quatre primers mesos del 2022 (el quàdruple que el 2019). Els governs d’Espanya i Portugal han decidit posar un topall al preu del gas, de 40 euros MWh en un inici, per mitigar el seu efecte sobre la factura de la llum.

En posar un topall al gas que es fa servir per generar electricitat s’evita que totes les tecnologies de generació es vegin retribuïdes al preu real del gas, com passa ara, per la qual cosa els usuaris s’estalvien part de la sobreretribució que rebien la majoria de tecnologies, i només hauran de compensar aquelles centrals que realment usin gas (cicles combinats i centrals de carbó).

La primera subhasta que es realitzi amb el topall serà la del proper 14 de juny, per la qual cosa el primer preu de l’electricitat capat serà el del 15 de juny. La durada serà de gairebé un any, fins al 31 de maig del 2023, encara que el límit de 40 euros MWh es mantindrà només els sis primers mesos. A partir del desembre el límit augmentarà en 5 euros al mes, fins a 70 euros MWh al final del període.

Els consumidors domèstics es beneficiaran d’una reducció mitjana de preus d’aproximadament el 15%; mentre que per als industrials la rebaixa serà entre el 18% i el 20%. En un inici, l’executiu va plantejar una reducció del 30% perquè es pretenia incloure en la compensació tots els consumidors, tant els del mercat lliure com els del regulat, des del principi, però al final no serà així. És possible que la factura regulada passi a ser més competitiva a partir d’ara que moltes de les ofertes del mercat lliure.

El 37% de les llars espanyoles tenen una tarifa PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor) i el 70% dels consumidors industrials acudeixen directament al mercat a comprar energia. Aquests seran els principals beneficiats, ja que han estat els més perjudicats pels preus dels últims mesos, i també seran els que faran front des del principi a la compensació (uns 6.300 milions d’euros) per la diferència entre el topall al gas i el preu real. Els usuaris del mercat lliure amb contractes a preu fix previs al 26 d’abril d’aquest any estaran exempts si les companyies no actualitzen aquests preus mentre dura el mecanisme.

El gruix de la mesura dura sis mesos per ser un alleujament temporal per als consumidors d’electricitat en els mesos d’estiu i hivern i fer temps mentre es reforma la tarifa PVPC per reduir l’exposició de les llars vulnerables i les pimes als preus del mercat. Abans de l’1 d’octubre haurà d’estar dissenyada la nova estructura de la tarifa que donarà estabilitat als preus.