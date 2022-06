Els preus han arribat a enfilar-se fins a un punt a les comarques gironines durant el maig i l'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual tanca el mes al 9,5%. És el segon percentatge més elevat de tota la sèrie històrica, que es remunta fins al gener del 1993. Tan sols el supera el 10,4% que es va registrar al març, quan l'IPC va polvoritzar tots els registres. Durant el maig, la inflació ha continuat afectant la cistella de la compra, perquè els aliments s'han encarit un 1,8%. També s'apugen la roba, el calçat, el lloguer de vehicles o els preus dels hotels. Per contra, els serveis bàsics -la llum i el gas- i els carburants s'han abaixat un 2,4%. En part, pel descompte de 20 cèntims que aplica l'Estat dins el paquet de mesures anticrisi.

Després de la tímida davallada que van registrar a l'abril, els preus tornen a desbocar-se a les comarques gironines. Segons recullen les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a la demarcació aquest maig l'IPC s'ha arribat a enfilar fins a un punt en tan sols un mes. I això, de retruc, també es trasllada a la taxa interanual. Ara mateix, a les comarques gironines, els preus són fins a un 9,5% superiors als d'ara fa un any. És la segona taxa més elevada de tota la sèrie històrica, que es remunta fins a tres dècades enrere. Tan sols la va superar el 10,4% que es va registrar aquest març, quan ja es van començar a fer paleses les conseqüències de la invasió d'Ucraïna.

Si s'analitzen en detall els productes que formen part de la cistella de la compra i els diferents serveis, els aliments continuen notant l'impacte de la crisi. Durant el maig, s'han encarit un 1,8% més. També s'apugen la roba i el calçat (+2,7%), el lloguer de vehicles (+3,7%), els hotels i allotjaments (+4,4%) o els lloguers de pisos (+0,7%). L'inici de la temporada turística també encareix els menús i àpats en hotels i restaurants (en aquest cas, un 0,8%).

Per contra, però, reculen els preus dels serveis bàsics -en aquest cas, l'electricitat i el gas- i dels carburants. El descompte de 20 cèntims que aplica l'Estat, i que vol allargar tres mesos més, ha fet que tot aquest paquet s'abarateixi un 2,4% durant el mes de maig. Això sí, en comparació amb un any enrere, els preus continuen estant pels núvols. Perquè omplir el dipòsit del cotxe, encendre l'interruptor o escalfar l'aigua pot arribar a costar fins a un 44,9% més. A més d'aquest grup, també hi ha altres productes i serveis que tanquen el maig a la baixa. Els paquets turístics s'abarateixen un 7,6% i els equips de telefonia i d'informàtica ho fan entre un 1,4 i un 1,7%.

El segon més elevat

L'encariment dels carburants i l'energia, lligat a la invasió d'Ucraïna, ha fet que aquest 2022 els preus marquin rècords històrics a la demarcació. D'ençà del gener del 1993, fins on arriben les dades de la sèrie històrica que recull l'INE, l'IPC interanual d'aquest maig tan sols s'ha vist superat pel del març. Però és que, entremig, a l'abril, els preus van arribar a enfilar-se fins a un 8,8% d'un any per l'altre. I aquest registre és el tercer més elevat de tota la sèrie. És a dir, que en tan sols un trimestre, la inflació ha arribat a nivells que no s'havien vist en les darreres tres dècades.