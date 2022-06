197 joves gironins d'entre 18 i 29 anys han rebut 13.510 euros per iniciar l'activat com a treballadors per compte propi. Així, el Departament d'Empresa i Treball ha destinat un total de 2,6 milions d'euros a ajuts per fomentar l'autoocupació entres les persones joves a les comarques gironines.

Per fer franja d'edat, els d'entre 25 i 29 anys han rebut més ajuts (135) que els d'entre 18 i 24 (62). Mentrestant, els homes (56,1%) també s'han beneficiat una mica més que les dones (43,9%) en rebre aquesta subvenció. Els joves de la Selva són els que més s'han vist beneficiats per aquesta ajuda. Ho han fet 61 selvatans. La segona comarca és el Baix Empordà (48) i la tercera, el Gironès (33). Arreu de Catalunya, Empresa i Treball ha destinat un total de 18,3 milions, que suposo un increment del 83% respecte al pressupost inicial, per ajudar a 1.358 joves catalans a iniciar l'activitat com a autònom.