Dues empreses gironines opten a ser les guanyadores del Reconeixament del Dia de l’Empresa - Empreses del Futur Present. És el cas d’Envases Plásticos del Ter, SA, més coneguda com Enplater, de Torroella de Montgrí, i LC Paper 1881, SA, de Besalú. Les dues han estat escollides entre 62 candidatures per ser una de les finalistes d’aquest reconeixement que té per objectiu reivindicar la tasca de les empreses, que tindrà el seu veredicte el 27 de juny. Ara és la ciutadena que, des del passat dimarts fins al 26 de juny poden votar en el portal www.diaempresa.cat i escollir l’empresa mereixedora d’aquest premi.