El Govern ha aconseguit salvar, per la mínima, la votació sobre la llei de fons públics de pensions. El Congrés dels Diputats va aprovar ahir la nova normativa que permetrà a empreses i treballadors crear guardioles col·lectives per acumular capital i després complementar les prestacions públiques. El ministre José Luís Escrivá ha aconseguit tirar endavant la norma que va comprometre Brussel·les en el marc de recepció dels fons europeus a canvi d’accelerar la següent reforma pendent en matèria de pensions i que també està compromesa amb la UE: destopar de les bases màximes. Així ho va anunciar abans de la votació el seu soci de coalició, Unides Podem.

El dictamen sobre el pla de pensions va ser aprovat per una minsa majoria. El Govern de coalició va aconseguir 172 vots favorables -PSOE, Unides Podem, Cs, PNB, PDeCAT, PRC, TE i NC- davant de 164 «nos». Només es van produir 6 abstencions, entre les quals hi havia els 5 diputats d’EH Bildu. Aquesta norma pretén «oferir milions de persones, assalariats i autònoms, una nova forma d’estalvi molt més atractiva», va assenyalar el ministre Escrivà.

La construcció, primer sector

La previsió del Govern és poder engegar els primers fons públics durant l’any que ve. Ja hi ha un primer sector, el de la construcció, on patronals i sindicats han aconseguit un principi d’acord per, a través de la negociació col·lectiva, crear aquesta primera guardiola col·lectiva. La idea és que mensualment l’empresa i el treballador facin una aportació monetària per acumular, entre tot el sector i en un termini de 10 anys, un total de 3.500 milions d’euros.

Fins ara només existien els fons privats de capitalització individual, en què el treballador fa una aportació mensual a una guardiola gestionada per una entitat financera. Els interessos oferts fins ara han estat baixos amb aquest format i els costos de manteniment i gestió cobrats per les entitats poden estar entre el 0,8% i l’1,5%, depenent del producte. Escrivá pretén que la comissió de gestió als públics no superi el 0,40%.