MoraBanc obrirà a Girona una oficina de la seva agència de valors MoraWealth. Així ho ha assegurat l’entitat andorrrana en la presentació de la seva agència a Barcelona, assegurant que els seus plans d’expansió passen per l’obertura de noves sucursals a la capital giornina, Madrid i València.

MoraWealth, que ofereix als seus clients solucionis d’inversió, gestió d’actius i assessorament, compte ara com ara amb aquesta única oficina a la capital catalana, en la qual treballen una desena de professionals, encara que el seu objectiu és «seguir creixent» i arribar entre aquest any i el proper a altres places com Girona, València i Madrid.

«A mitjà termini, l’objectiu és estar a les principals ciutats del país», va assegurar en una trobada amb periodistes el conseller delegat de MoraBanc, Lluís Alsina, que ha subratllat que Espanya és «un mercat estratègic» per al grup i que per això la seva intenció és reforçar-s’hi.

MoraBanc, que va obrir la seva filial espanyola fa dos anys, compte actualment amb uns 300 clients a Espanya -en la seva majoria amb dipòsits d’entre 0,5 i 2 milions d’euros- i manté un acord amb Goldman Sachs, un dels principals bancs d’inversió del món, per proveir serveis d’assessorament i una gamma de productes personalitzada.

A més del creixement orgànic, Alsina reconeix que MoraBanc estudia compres a Espanya per accelerar el seu desenvolupament: «Posarem aquí tots els nostres esforços perquè és el nostre mercat natural».

El president de MoraBanc, Juan María Nin, recorda que l’entitat era fa uns anys el tercer banc d’Andorra i que ara, després de la compra de Banc Sabadell d’Andorra (BSA), s’ha situat en la primera posició.

«Si hem comprat a Andorra, per què no comprar aquí?», es pregunta Nin, que detalla que el grup busca oportunitats «assequibles i raonables» en l’àmbit de les gestores i l’assessorament financer.

En cap cas entitats amb fitxa bancària, perquè MoraWealth «no és un banc, és una agència de valors», detalla Alsina, que afegeix: «Busquem un buit dins d’Espanya, som aquí per competir».

MoraBanc va tancar l'exercici 2021 amb un benefici de 34,5 milions d'euros, un 15 % més que el 2020, i la seva previsió per aquest 2022 és arribar a 38 milions.