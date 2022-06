La directora general Adjunta en TM Comas, Georgina Comas treballa en un sector tradicionalment masculí, però està convençuda que «reduir les desigualtats enforteix l’economia i les empreses». Des de les empreses i fundacions del grup es treballa per «despertar vocacions cap al sector» i a «donar importància en el paper de la dona».

A TM Comas, Georgina Comas, és la tercera generació d’una empresa que va fundar el seu avi i que es dedica «a mecanitzar o reparar peces sobretot basant-nos en la mecanització i l’enginyera de superfícies per a la indústria en general». Treballen amb els sectors químics, petroquímics i energètics, per tant, «un sector molt masculí que es dedica a treballar amb clients d’un sector també molt masculí», malgrat que assegura que cada vegada hi ha més dones agafant càrrecs de responsabilitat.

En el moment del relleu es van adonar que no hi havia joves amb vocació, ni nois ni noies, i si era difícil trobar nois, encara més noies. Des de Comastech i des de la Fundació Comas «no només generem un clúster al sector del metall que ajudi a valoritzar el sector, més conegut a la societat i despertar vocacions sinó també a donar importància al paper de la dona al sector».

Des de l’empresa es dona visibilitat, per exemple, des dels vídeos promocionals per mostrar la feina i que també la fan les dones. «Si no ho visualitzem, no trencarem mai els estereotips», deia Georgina Comas.

TM Comas treballa en noves formes d’organització amb grups autogestionats de producció

A banda d’això, creuen que han de canviar els lideratges a les empreses i les maneres d’organitzar-se. «Estem treballant amb una metodologia que el que fa és treballar en això, en grups autogestionats de producció, cada grup és responsable de les seves feines, a escala comercial no hi ha un director comercial, també tenim un grup de treball que s’organitzen entre ells», explicava.

I lligat amb això hi ha el lideratge femení amb intel·ligència emocional combinada amb una formació tecnològica. Perquè, creu Comas, «reduir les desigualtats, enforteix l’economia i les empreses perquè al final com més semblant sigui l’empresa a la societat o més diversa, més fàcil serà que funcioni millor.»