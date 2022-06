Si la marca Toni Pons fos una dona seria una dona mediterrània, amb caràcter i apassionada. Urbana i treballadora, però que també sap gaudir de la natura i de la pau que transmeten el mar i la muntanya. Conscient de la importància de les petites coses i compromesa amb el medi ambient.

Una dona que mira cap al futur, gaudint del present i sense oblidar mai les seves arrels. Elegant i pràctica a parts iguals, la dona Toni Pons no renuncia a res.

A Toni Pons les dones hi tenen un paper molt important. Per una banda, representen el principal client de la marca i, per tant, el producte Toni Pons està dissenyat i enfocat a les dones. Quina millor manera de crear aquest tipus de producte, que implicant a les dones en tot el procés empresarial? Més de la meitat de la plantilla Toni Pons són dones que, entre altres, lideren el disseny de producte, la planificació i control de la producció o el departament d’exportació.

Posem en valor el talent femení en una empresa compromesa amb la societat i l’entorn. Aquests valors son l’eix de la companyia, que, des de la seva fundació l’any 1946, ha comptat amb desenes de dones a la plantilla. Des dels inicis, quan la Carmeta, (mare d’Antoni Pons Parramon, el fundador de l’empresa), ajudava a cosir i vendre espardenyes a casa seva, fins a dia d’avui, on les dones ocupen càrrecs directius. Totes i cadascuna de les dones que han passat per Toni Pons han deixat la seva empremta i sense elles no hauríem pogut arribar on som avui en dia. «Així com la cultura d’una terra deixa la seva empremta en les persones que hi viuen, també les empreses deixen una empremta que les identifica i les fa úniques». Antoni Pons Caro.