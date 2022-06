Amazon, un involuntari alumne avantatjat dels fixos discontinus

El format dels fixos discontinus era poc utilitzat fins ara al mercat laboral espanyol. Poques companyies optaven per aquesta via, que exigeix més paperassa i control que la formalització d’un contracte temporal, més còmode per a l’empresari. L’hostaleria era un dels pocs sectors que utilitzava aquesta figura, molt marcada per l’estacionalitat. Tot i això, no era l’única, ja que el gegant logístic Amazon fa servir fixos discontinus des de 2020 de manera habitual entre les seves plantilles per cobrir els pics d’activitat al llarg de l’any.

Com si es tractés d’un arbre fruiter, el treball a la macronau de 63.000 metres quadrats que té Amazon al Prat de Llobregat va per estacions. Principalment, hi ha dos puntes d’activitat. D’una banda, de juny a setembre per encaixar la campanya de la tornada a l’escola dels nens. I després de novembre fins al febrer, tenint en compte que comença amb el Black Friday i tanca amb les devolucions de les compres nadalenques. Uns 3.000 treballadors té Jeff Bezos a El Prat, dels quals al voltant d’un terç són fixos discontinus, segons expliquen fonts de la companyia. Molts estan ocupats uns sis mesos a l’any i són cridats amb l’antelació pactada per cobrir aquests repunts d’activitat. Els que estan sempre fixos són 6.000 robots.