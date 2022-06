Aposta per fomentar el català en la digitalització de les empreses

La primera plataforma web que permetrà conèixer els diferents proveïdors digitals que presenten solucions tecnològiques en català ja està en marxa. elKit.CAT ha nascut amb la intenció de fomentar l’ús del català dins el món empresarial i, en concret, en la seva digitalització. Tot això ha estat possible gràcies a la iniciativa de les diferents Cambres de Comerç de Catalunya, entre elles la de Girona, i la fundació.cat -el domini que promociona la cultura i la llengua catalana a Internet-.

El portal neix gràcies al programa Kit Digital, una iniciativa d’un programa europeu dins l’àmbit estatal que té la intenció de subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per aconseguir un creixement significatiu en el nivell de maduresa digital. En principi, Catalunya hauria de rebre uns 540 milions d’euros per fer créixer programes de transformació digital a les empreses, i és aquí, on elKit.CAT se’n podria beneficiar. I és que, en total, entre 2022 i 2024, Kit Digital comptarà amb un pressupost de 3.000 milions d’euros gràcies al finançament del fons europeus Next Generation i també a la gestió de l’empresa pública Red.es, amb la qual col·laboren la Cambra d’Espanya i les cambres de comerç d’arreu de l’Estat.

Actualment, la plataforma ja té més de 2.500 proveïdors acreditats com a agents digitals que ofereixen serveis en català. Aquests serveis van des del comerç electrònic -la categoria que té més companyies- a factura electrònica, passant per ciberseguretat, gestió de clients o gestió de xarxes socials. Al portal hi ha empreses d’arreu dels Països Catalans i a les comarques gironins, fins avui, se n’han registrat un total de 84. Així, el territori gironí ocupa el cinquè lloc de la llista amb més empreses creditores. La província que més en té, amb diferència, és Barcelona, superant les 1.700, i la segueix València, que arriba a 300. Alacant ocupa l’última plaça del podi, mentre que les Illes Balears ronda el centenar de companyies.

En aquests territoris de parla catalana hi ha un problema, i és que moltes de les pàgines web de diferents empreses no estan en català. «El català no és l’idioma més utilitzat per als negocis a Catalunya», afirmava Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona. De fet, només el 57% de les companyies catalanes, valencianes o balears tenen el seu portal en català. En canvi, el percentatge en espanyol és del 80%. Per tant, la intenció d’elKit.CAT és que aquest tant per cent d’empreses que tenen les seves plataformes en català augmenti.

És en el sector de la restauració on es detecten més pàgines web que fan servir tant el català com el castellà. En concret, són el 78,4% dels establiments del territori català que afirmen emprar les dues llengües en el seu portal. En canvi, sector com el comerç (56,8%) o la indústria (47,6%) tenen una xifra més baixa.

És per això, que les cambres catalanes i fundació.cat han anat agafats de la mà perquè elKit.CAT serveixi per posicionar les empreses tecnològiques que ofereixen els seus productes digitals en català, sigui quina sigui la seva ubicació geogràfica a Espanya. A part, el portal també pretén anar actualitzant la seva versió cap a un aplicatiu més complet i potent. Totes aquestes novetats es podran veure cap a finals d’aquest any, quan hi hagi una segona tanda d’ajuts per part del Kit Digital.