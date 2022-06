El cost de la vida es complica a Europa: una ruta des de Portugal a Alemanya

Espanya no és una excepció pel que fa a l’evolució de la inflació a Europa. Analitzem la situació en alguns països del nostre entorn, alguns dels quals s’han plantejat mesures per a contenir els preus.

22.000 milions per a abaratir factures

La inflació a Alemanya va tancar l’abril passat en el 7,4% i acabarà previsiblement fregant el 8% al maig, segons dades preliminars de l’Oficina Federal d’Estadística (Destatis). El que en un primer moment va començar notant-se sobretot en els preus dels combustibles i de l’energia té ja un clar efecte en els preus d’aliments que van augmentar més d’un 11% el mes passat.

La inflació creixent després de l’aixecament de les restriccions de la pandèmia s’ha vist accentuada per la guerra a Ucraïna. Per això, el Govern federal ha posat en marxa un paquet de 22.000 milions d’euros per a pal·liar els efectes de l’augment dels preus.

Contenció en un entorn alcista

La inflació a França va superar al maig el 5%, un nivell elevat però inferior al dels seus veïns. L'augment generalitzat dels preus va aconseguir el 5,2% al país, segons les últimes dades que es disposen de l'Institut Nacional d'Estadística i d'Estudis Econòmics (INSEE). Com la resta de països del seu entorn, França pateix els efectes de la guerra a Ucraïna i de la pujada dels preus de l'energia. Això rebaixarà el creixement del PIB gal fins al 2,36%, en lloc del 4,19% pronosticat al final d'any.

Malgrat això, França fa front a una inflació inferior respecte a la majoria de països de la Unió Europea. Aquest menor ascens el causa un creixement dels preus energètics menys pronunciat que en altres països. La factura energètica va augmentar un 26,8% durant els últims dotze mesos, mentre que en el conjunt de la zona euro va ser del 39,2%.

Per davant en les despeses

Les famílies a Regne Unit es pregunten com podran aguantar l'augment constant dels preus, que baixa deixant enrere als salaris. Puja el menjar, el litre de carburant, el rebut de la llum, el cafè de mig matí i la pinta de cervesa en el pub. La inflació se situa actualment en el 9%, la més alta en les últimes quatre dècades i el Banc d'Anglaterra adverteix que abans que finalitzi l'any aconseguirà un nou rècord. El preu de la cistella de la compra havia augmentat un 3,5% a l'abril i va saltar al 4,3% al maig, l’increment més gran en una dècada.

Així, el pressupost per al menjar és la preocupació més gran per a la majoria dels britànics (76%) segons l'Agència d'Estàndards dels Aliments (FSA). A Londres sortir a prendre una copa comença a ser prohibitiu, igual que omplir el dipòsit del cotxe aquest estiu serà més car que mai. Un altre sector que registra una pujada constant des de fa onze mesos és el de l'habitatge.

Creixement a la baixa i preus a l’alça

La inflació està pujant i continuarà pujant en els pròxims mesos a Itàlia, mentre que la previsió de creixement del PIB es manté a la baixa. Segons l'Institut Nacional d'Estadístiques d'Itàlia (ISTAT), la inflació transalpina va pujar un 5,7% en els primers tres mesos de l'any, un 6% a l'abril i un 6,9% al maig. Xifres que han estat empeses en particular per les pujades dels preus dels combustibles (petroli i gas), dels aliments, i dels serveis recreatius, culturals i de cura personal.

Amb això, l'institut estima que, en cas de no produir-se variacions en tauler internacional, l'alça de la inflació general per a 2022 serà a Itàlia del voltant del 5,8% interanual, el doble que el 2021. I tot això mentre que el PIB del país està previst que creixi al voltant d'un 2,8%, un 0,3% menys que la previsió ventilada pel Govern italià en un anterior informe.

Mirant 30 anys enrere

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) portuguès preveu que la taxa d'inflació del mes de maig s'elevi fins al 8%, la xifra més alta en 29 anys i un 0,8% superior a la d'abril. El Govern atribueix aquestes dades a la guerra a Ucraïna i ja comença a plantejar un panorama menys optimista que el de fa a només uns mesos. El ministre d'Economia, António Costa Silva, ha obert la porta a una revisió de les mesures aprovades per a combatre la inflació, com la baixada dels impostos als combustibles i la limitació ibèrica al preu del gas acordat amb la Unió Europea. «És evident que aquestes mesures poden no ser suficients», ha afirmat el ministre en una entrevista. L'Executiu del socialista António Costa rebutja, no obstant això, prendre «mesures dràstiques», com la pujada extraordinària de les pensions i dels salaris dels funcionaris públics.