Els sindicats alerten de l’augment imparable de la inflació

El sindicat Comissions Obreres de Catalunya va lamentar ahir l’augment «imparable» de la inflació i va acusar les empreses d’estar repercutint l’increment de l’IPC als preus dels productes i els serveis per mantenir els seus marges de benefici. Segons va reclamar el sindicat en un comunicat, calen «mesures immediates» que compensin els efectes de l’encariment del preu de la vida. Per part de l’empresariat, la patronal Pimec va reconèixer que l’encariment de l’energia està causant un «efecte en cadena» sobre els preus al consum mentre que Foment del Treball va vaticinar una «correcció» de l’IPC el 2023. Segons Comissions, la dada de l’IPC del maig -que ha augmentat a Catalunya un 8,2%- mostra que l’increment de preus, tot i que afecta el conjunt de la cistella de la compra, es focalitza molt especialment en aquells productes que són de primera necessitat (aliments, transport, habitatge, etc). «L’encariment d’aquests productes tindrà un major impacte en aquelles llars amb menor poder adquisitiu, atès que hauran de dedicar una major proporció de la seva renda disponible a adquirir aquests productes, dels quals no poden prescindir», va alertar el sindicat. Tanmateix, va apel·lar a la «responsabilitat» de les empreses perquè assumeixin l’augment a través dels seus marges, garantint així la demanda i el consum. Per Pimec, part del problema rau en l’efecte que té el preu del gas en l’energia, i com això repercuteix en els preus que paguen els consumidors.