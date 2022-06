El final de curs més prohibitiu en 4 dècades

Ara fa 36 anys, el Girona jugava a Tercera Divisió, el Figueres obtenia l’ascens a Segona, i les nostres comarques ja patien els efectes de fenòmens extrems,com la històrica nevada de principis de gener, o el devastador incendi de l’Albera a inicis d’estiu. En l’àmbit internacional, Ronald Reagan i Mijail Gorbatxov es reunien a Islàndia per a acostar postures entre blocs, Freddie Mercury feia l’última actuació amb Queen i Diego Armando Maradona anotava per a l’Argentina el que posteriorment seria conegut com «el gol del segle». Un viatge en el temps per explicar que per trobar un any amb un encariment de la vida tan elevat com el d’aquest 2022 cal viatjar més de tres dècades enrere. Fins a aquell 1986.

La tempesta perfecta ressona avui provocada per la coda de la pandèmia de coronavirus, la guerra d’Ucraïna i una crisi de subministraments amb ressons globals. El BCE ha apujat els tipus d’interès després d’anys d’estímuls, els aliments s’encareixen més d’un 9% anual, l’energia es dispara més d’un 40% i, encara que allunyat dels seus màxims històrics, l’euríbor ha tornat al terreny positiu. Aquests són alguns dels termòmetres que assenyalen el cost de vida a mesura que s’acosta l’estiu. Les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística, de maig, mostren un encariment dels preus d’un 9,5% respecte al mateix mes de l’any anterior a Girona, per sobre del 8,7% de la mitjana espanyola, i molt a prop del màxim històric del març (10,4%) Els preus s'apugen un punt a les comarques gironines i l'IPC interanual tanca el mes al 9,5% L’IPC subjacent (que no té en compte el preu dels productes energètics ni dels aliments no elaborats per presentar una major volatilitat en els seus preus) se situa prop del 5%, la més alta del que portem de 2022. Posar un plat en la taula costa més d’un 10% més que en el mateix mes de l’any anterior en el conjunt d’Espanya. Mai l’alimentació havia experimentat un encariment semblant des que l’INE va començar a publicar les dades dels preus per subgrups, al gener de 2002. Preus energètics Electricitat, el gas i altres combustibles segueixen disparats. L’energia es va encarir al maig prop d’un 45% respecte al mateix mes de l’any passat. Girona paga pel combustible dels automòbils més que la mitjana de l’Eurozona (2,12 euros per litre amb impostos en el cas de la gasolina i 1,93 en el del gasoil, amb dades d’ahir). Omplir el dipòsit és avui notablement més car que en el mateix mes de l’any passat (1,3 euros el litre en el cas de la gasolina i 1,2 en el cas del gasoil). La bombona de butà és ara un 40% més cara que fa un any, concretament es ven a 19,55 euros, segons va disposar el BOE el passat 16 de maig. Amb la tarifa de maig de 2021, el preu era 5,59 euros més barat, de 13,96 euros. Es tracta, denúncia Facua - Consumidors en Acció, del tercer màxim històric consecutiu que aconsegueix la bombona de butà. L’habitatge, més car L’abril passat, després de sis anys en terreny negatiu, l’Euríbor, l’índex de referència de la majoria de les hipoteques a tipus variable, entrava en positiu. Des de llavors, segueix disparat i aquest juny s’aproxima al 0,6%, uns màxims que no es registraven des del 2014. Qui tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys amb un diferencial del +0,99% i li hagi tocat fer la revisió anual aquest mes de maig, va veure com la quantia que pagarà els 12 mesos s’incrementa 52,3 euros al mes, 501,78 euros pels 449,44 euros anteriors, o cosa que és el mateix: 628 euros més a l’any. Mentrestant, el preu de l’habitatge segueix a l’alça. Els lloguers han recuperat els preus de 2008, en plena bombolla immobiliària. Mentrestant, l’obra nova s’encareix a un ritme proper al 10% anual segons l’estudi de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE). Allà on més clara es veu aquesta tendència és a Girona ciutat, perquè ara un pis de 83 metres quadrats a la ciutat costa 313.607 euros. Fa un any, el preu mitjà s’enfilava gairebé fins als 351.000 euros, però aleshores la superfície era de gairebé 90 m2. Un altre informe recent, en aquest cas d’Infojobs i Fotocasa, constaten que Girona és on més es va encarir els habitatges a Catalunya els últims mesos.