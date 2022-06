L’economia catalana va registrar el primer trimestre un creixement interanual del 6,4% i confirma així les estimacions de fa unes setmanes de l’Institut Nacional d’Estadística (Idescat). Es tracta del mateix increment de l’economia espanyola i vuit dècimes més que la mitjana europea (5,6%). Segons l’Idescat, l’augment del PIB s’explica per l’evolució de la demanda interna (3,8%) i en particular per l’increment en el consum de les llars (3,4%) i la formació bruta de capital (8,2%), mentre que les exportacions van créixer un 16,4% i les importacions un 7,9%. Si es compara amb el quart trimestre de l’any passat, l’increment va ser del 0,1%, dues dècimes més que la mitjana espanyola (0,3%) i sis menys que la taxa intertrimestral de la UE-27.

La demanda interna va créixer un 3,8% amb comportaments força diferenciats dels seus components. Per una banda, el consum de les administracions públiques mostra un creixement de mig punt. D’altra banda, l’increment del consum de les llars va ser d’un 3,4% i mostra una lleugera reducció.