Les previsions pressionen els preus a la baixa

És tan forta la tensió en el mercat internacional d’alimentació, especialment en productes generals, cereals i llegums, que qualsevol petita alteració pot provocar un desequilibri a nivell mundial.

Per exemple, la setmana passada era notícia que un augment significatiu en el ritme de sembra dels Estats Units està donant una perspectiva més tranquil·litzadora per a la collita nord-americana del 2022. A més, els rumors d’un possible desbloqueig dels fluxos logístics ucraïnesos per part de Rússia, que podria acceptar un corredor per a les exportacions de matèries primeres des d’Ucraïna, ajudaven a empènyer els mercats a la baixa. Així mateix, les pluges previstes per al sud del Brasil i el Paraguai van influir a la baixa, ja que les precipitacions oferiran un impuls tardà als rendiments del blat de moro.

Els agricultors nord-americans van aprofitar la millora recent de les condicions meteorològiques i van sembrar un 23% la tercera setmana de maig. D’altra banda, al Brasil, la safrinha de blat de moro podria rebre fortes pluges les properes dues setmanes, després de setmanes de temps sec amb temperatures càlides.

És important tenir en compte que els futurs del blat de moro del mes de juliol van baixar 13 centaus (1,8%) la setmana passada a la Borsa de Chicago. També que després del col·lapse rus-ucraïnès la font d’aliments mundials, especialment cereals, són Argentina, Brasil i els Estats Units.