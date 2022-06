En aquell moment, Barrera ja era presidenta d’ESADE Alumni (l’associació que representa els exalumnes d’aquesta escola privada), membre de la junta directiva del Cercle d’Economia i patrona de la Fundació Princesa de Girona. Amb la venda de la seva companyia s’unia al comitè executiu de Globant. Avui, Barrera és la candidata única per succeir aquest estiu Aurora Catà com a presidenta d’una de les organitzacions de la societat civil catalanes més influents: Barcelona Global (BG).

Catà és consellera de Banc Sabadell, Repsol, Atresmedia i de la Fundació Cellnex. Havia sigut sòcia executiva de la firma de cercatalents Seeliger&Conde. La seva presidència a Barcelona Global ha sigut fonamental per portar la Copa Amèrica de Vela a Barcelona. La seva substitució per part de Barrera a Barcelona Global va sorprendre les persones alienes als moviments lents però segurs que realitza part de l’‘establishment’ de la burgesia catalana per anar generant els seus relleus. Per BG havien passat com a presidents alguns dels cognoms més destacats del Gotha català. Des de representants de famílies de renom com Marian Puig, Emilio Cuatrecasas, Pau Guardans Cambó i Gonzalo Rodés fins a Joaquim Coello, alt executiu en mútiples empreses des dels anys vuitanta i president de la Fundació Carulla (Gallina Blanca). La fundadora de BG va ser l’empresària andorrana Maria Reig.

Barrera no procedeix d’aquest món. Va passar la seva infància a Tordera, està casada amb un holandès, la seva mà dreta a Bluecap, amb qui ha tingut quatre fills. Però sí que té una relació estreta laboralmennt amb els grans banquers d’Espanya.

L’arribada rupturista i consensuada de Barrera a BG coincidirà amb el nomenament del nou president (o presidenta) del Cercle, la influent institució que també ha aglutinat com a presidents i membres de la seva Junta personalitats rellevants. El 12 de juliol, d’aquí un mes, 1.176 electors decidiran qui substituirà Javier Faus, el financer que controla el fons Meridia. La contesa és entre l’exconseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, i la presidenta de la fundació Tanja i el fons Trea, Rosa Cañadas, dona del financer Carlos Tusquets, que també va presidir el Cercle fa anys.

Els dos han començat a revelar que entre els membres de la seva junta hi haurà joves emprenedors, alguns d’ells allunyats de l’ordre social barceloní. Entre altres, inclosa Barrera, estaran en la candidatura de Guardiola Rita Almela (també presidenta del consell de l’Associació Espanyola de Directius a Catalunya) i Clara Campàs. Lideren fons d’inversió de transformació digital i biociència alternativament. En la de Cañadas: Gerard García Esteve (fundador d’un intermediari digital d’operacions empresarials) i Pep Gómez, que al maig va vendre Reby, la seva empresa de patinets elèctrics compartits, per 94 milions.

Aquests quatre noms s’uneixen a emprenedors que també han fet caixa venent tota o una part de la seva companyia, com Oscar Pierre (Glovo, venut a Delivery) i Enric Asunción, cofundador dels carregadors elèctrics per a vehicles Wallbox, que també cotitza en el Nasdaq i val 1.500 milions. Amb ells, i activa en la patronal Foment del Treball, està Mar Alarcón, fundadora de Social Car. Carlota Pi, d’Holaluz, també forma part d’aquest nou món que està transformant sectors estratègics.

Són la nova fornada d’un grup d’empresaris i inversors que encara volen jugar potent en el nou escenari empresarial. Des de Miguel Vicente, president de Barcelona Tech Hub i el fons Antai, fins al financer Josep Sanfeliu, del fons Asabys; Laura Urquizu, CEO de Red Points i membre de la Junta del Cercle i el CEO del fons de capital risc, Lluis Seguí.

Junt amb ells s’erigeix una tanda d’hereus potencials d’empreses il·lustres. Francesc Rubiralta, president de Celsa, encara és membre de la junta del Cercle i vol repetir amb Guardiola. L’empresa siderúrgica espera ser rescatada. Marina López, directora corporativa d’Hotusa –també ajudada per l’Estat a causa de la pandèmia– i filla del gestor hoteler Amancio López, està en la candidatura del Cercle proposada per Cañadas. Eloi Planes, president del líder mundial de piscines Fluidra, és president de la Fundació Catalunya Cultura, una altra de les organitzacions que reuneix part de la societat civil. També comencen a aparèixer amb més freqüència en diferents àmbits i fòrums els joiers Rosa Tous i Jordi Rabat; el fundador de Casa Ametller, Josep Ametller; Mónica Ribé, de la corredoria d’assegurances, i la presidenta de l’enginyeria PGI, Aina Juliol. Més amagats estan Hugo Serra (Catalana Occident) i Jordi Mercader Barata (Miquel y Costas). Tots dos són fills de dos pesos pesants de la història empresarial catalana: Josep Maria Serra Farré i Jordi Mercader Miró, que va presidir l’INI als anys vuitanta.

Entre les dones empresàries amb més projecció des de fa anys hi ha Carmina Ganyet, directora corporativa de Colonial i consellera de Repsol, entre altres càrrecs, i Núria Cabutí, CEO del grup editorial Penguin Random House. Totes dues formen part de la junta directiva actual del Cercle i Cabutí serà vicepresidenta si Guardiola en resulta guanyador. Se situaria en primera posició per poder substituir-lo d’aquí tres anys. Una altra dona, l’ilerdenca Ana Vallés, presidenta de la constructora Sorigué, també està reforçant perfil associatiu gràcies al reconeixement de la fundació d’art contemporani que presideix. Amb elles tres, també ha començat a guanyar presència pública la presidenta de la fundació Macba, Ainhoa Grandes, impulsora de la fundació Ship2Be. En aquesta llista de dones influents hi continua havent Anna Gener, representant a Espanya de la consultora immobiliària Savills i coneguda per ser una animadora del debat sobre projectes de futur per a la capital catalana. Discrets, però deixant-se veure en certs àmbits, estan el novaiorquès Michael Goldenberg (Value Retail / La Roca), l’inversor hoteler Alejandro Hernández Puértolas i el soci de Risto Mejide a After, Marc Roca.