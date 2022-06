La firma de capital de risc Sabadell Asabys torna a apostar per Cara Care. Aquesta empresa alemanya que ha desenvolupat una teràpia digital per tractar diferents problemes i malalties digestives acaba de captar 7 milions de dòlars (uns 6,7 milions d’euros) de tres grans figures: la companyia inversora catalana, que és la seva principal accionista; Johnson & Johnson, que també formava part ja del seu capital, i l’empresa d’alimentació austríaca Dr Schär, que s’hi estrena. «Hem aconseguit ja l’interès de dues figures corporatives, i aquesta última posa en evidència que hi ha un angle de negoci també en l’àrea de la nutrició», celebra el director d’Asabys, Guillem Masferrer.

Perquè, de moment, l’empresa ha desenvolupat el seu producte amb perspectiva sobretot sanitària. Tant és així que ha aconseguit que el sistema mèdic alemany reemborsi el cost d’utilitzar la seva teràpia digital, com si es tractés d’un fàrmac més. Cara Care ha desenvolupat una aplicació que ofereix eines relacionades amb els hàbits de son o l’exercici i que inclou l’opció d’interactuar amb un nutricionista que prepari una dieta personalitzada per l’usuari. «Tenim aquesta categoria [de teràpia reemborsable] des de fa cinc mesos i és un dels principals pilars de creixement de la companyia», explica Masferrer, que confessa que els diners d’aquesta segona ronda de finançament aniran en bona mesura a treballar sobre l’escenari que s’aprovin lleis similars a França, Itàlia o Espanya, on l’aplicació ja està disponible, tot i que sense ajuda pública. Aquests fons es destinaran també a accelerar la comercialització de la solució concreta que tracta la Síndrome de l’Intestí Irritable (IBS) a Alemanya i als Estats Units, l’expansió a França i altres països europeus, i a ampliar la cartera de productes terapèutics digitals de Cara Care. Per fer-ho, l’equip inversor ha fitxat com a nou conseller delegat el directiu nord-americà James ‘Jim’ Mapes, amb la idea sobretot de tenir al comandament de la companyia un perfil professional habituat a gestionar relacions comercials d’alt nivell. Àrbitre i dinamitzador «El nostre rol és molt important, perquè com a inversors hi som nosaltres, Johnson & Johnson i Dr Schär, i tots dos tenen un interès estratègic: nosaltres som els garants que aquests interessos es desenvolupin de manera objectiva, que tinguin sentit i que ningú tingui un dret específic sobre res», explica Masferrer, que perfila el fons que dirigeix com una espècie d’àrbitre i dinamitzador entre dos gegants que, arribat el moment, podrien ser potencials compradors de l’empresa. La firma Sabadell Asabys ha participat en aquesta operació amb els diners del seu primer fons, que està dotat amb prop de 120 milions d’euros, dels quals aproximadament la meitat estan invertits i la resta es reserva per a reinversions en empreses ja participades.