Barcelona acollirà a partir del 2023 el “hub” de cooperatives de treball més gran d’Europa. Les obres per preparar els 4.500 metres quadrats del bloc quatre de Can Batlló, l’antic recinte fabril de finals del XIX al barri de Sants, estan en la fase final i està previst que l’1 de juliol s’iniciïn els treballs per edificar el recinte on hi haurà espais reservats per a incubació de nous projectes, així com equipaments per a projectes ja consolidats -com zones de reunions o videoconferències- i espais per al treball compartit (coworkings).

El món cooperatiu català es comença a treure de sobre les seqüeles de la pandèmia de covid i consolida la seva base de 4.551 societats a tot Catalunya, segons les darreres dades d’abril del Departament de Treball de la Generalitat. Aquestes aporten al voltant del 2,2% del PIB català. I l’obertura de Coopolis, el centre de promoció ubicat a Can Batlló, promet ser una palanca d’impuls per a un col·lectiu que ocupa més de 45.000 persones a tot el territori. La iniciativa té el seu origen en el moviment veïnal i cooperatiu, més concretament en el projecte Barri cooperatiu impulsat per la llibreria La Ciutat Invisible el 2008. Avui aquest projecte està ubicat a La Comunal, un espai compartit amb altres cooperatives, com el restaurant La Deskomunal, el col·lectiu d’advocats Iridia o l’Aula d’Idiomes, entre d’altres. Les obres van amb retard, ja que la idea inicial era que estiguessin acabades al llarg del 2021. Entre la pandèmia i els descobriments arqueològics d’esquelets antics que han anat fent els operaris, els treballs s’han anat allargant. La previsió actual és que el recinte pugui obrir al llarg de l’any que ve. Nova llei d’economia social I és que el 2023 promet ser un any clau per al cooperativisme a Catalunya, ja que a més de la posada en marxa de Coopolis, també està previst que el Parlament tramiti la nova llei d’economia social. L’objectiu d’aquesta norma és crear una mena de segell per distingir aquells projectes -siguin cooperativa, fundació o societat mercantil- que treballin segons els principis de l’economia social, segons explica Guillem Llorens, copresident de la Federació de Cooperatives de Treball. Per a això s’establiran una sèrie de requisits -pendents de concretar al Parlament-, com el grau de participació dels treballadors en la direcció i presa de decisions, una ràtio màxima entre el sou del pitjor pagat i el del millor i altres requisits per certificar que realment qui tingui aquest segell es trobi dins del marc de l’economia social. Aquest reconeixement servirà, a més, per a la mateixa diferenciació publicitària de les societats o cooperatives i per a la inclusió d’aquestes en futures polítiques públiques de promoció econòmica, entre d’altres qüestions.