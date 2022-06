La compravenda de vivendes va pujar l’11,9% el mes d’abril en relació amb el mateix mes del 2021, fins a sumar 47.349 operacions, segons les últimes dades que ha donat a conèixer aquest dilluns l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Durant els quatre primers mesos de l’any s’acumula una pujada del 23,1% respecte al mateix període del 2021, però les 47.349 cases venudes a l’abril suposen la xifra més baixa des de l’octubre del 2021 i el 20,1% menys que al març. Potser és prematur avançar un lleuger fre a la tendència general, ja que el rosari d’indicadors de transmissions de vivendes per part d’immobiliàries apunten encara a la situació d’elevada activitat i d’alça dels preus, en un context d’incertesa però de confirmació d’imminent pujada de tipus d’interès a partir de l’estiu. Aquesta pujada de tipus accelera operacions en marxa, però pot arribar a esmorteir el ritme de creixement de les compravendes en un moment d’oferta limitada de vivendes a la venda (especialment d’obra nova).

L’indicador de l’INE és el nivell de compravendes més alt des de l’abril del 2008, quan es van superar les 54.800 compravendes aquell mes. L’increment d’operacions s’ha moderat en més de 13 punts respecte al creixement experimentat al març (+25,6%), però són 14 mesos consecutius de pujades.

De la informació de l’INE es constata que l’alça interanual de compravendes va ser conseqüència tant de l’increment de les operacions en vivendes noves, que van créixer el 3,4%, fins a les 8.788 operacions, com de l’augment de la compravenda de pisos de segona mà en el 14%, fins a sumar 38.561 transaccions. Segons l’INE, set de cada deu compravendes de vivendes fetes a l’abril (el 69,7%) es van efectuar entre persones físiques.

En els quatre primers mesos de l’any, la compravenda de vivendes ha augmentat el 23,1%, amb avenços del 26,3% en el cas dels habitatges de segona mà i de l’11,5% en les vivendes noves.

Tenint en compte les compravendes de vivendes registrades, les comunitats amb més transmissions per cada 100.000 habitants són el País Valencià (159), Andalusia (149) i Catalunya (133). El mes d’abril el nombre total de finques transmeses inscrites en els registres de la propietat per cada 100.000 habitants arriba als valors més alts a Castella i Lleó (742), La Rioja (712) i Castella-la Manxa (656). Les Canàries (23,4%), Andalusia (6,6%) i el Principat d’Astúries (3,7%) registren les taxes anuals de variació més elevades. Per la seva banda, la Comunitat Foral de Navarra (–18,4%), la Comunitat de Madrid (–12,3%) i el País Basc (–6,4%) presenten les taxes anuals més baixes.