El Govern aprovarà «en les pròximes setmanes» el nou reglament que permetrà desplegar incentius a l’ocupació per a les persones que estiguin percebent l’ingrés mínim vital (IMV). Aquesta és una de les reformes pendents per millorar la inserció laboral dels beneficiaris de la renda mínima estatal i la seva entrada en vigor és imminent, segons ha avançat aquest dilluns el ministre d’Inclusió, José Luís Escrivá. El també responsable de la Seguretat Social ha reiterat que l’Executiu se cenyirà a la llei i revalorarà les pensions a final d’any en funció de l’IPC mitjà, en contra de les demandes d’alguns actors, com el Banc d’Espanya o la CEOE.

Un total d’1,2 milions de persones (o 461.000 llars) reben la renda mínima estatal després de dos anys de posar-se en marxa, segons les dades publicitades aquest dilluns per Escrivá en un esmorzar informatiu a Nueva Economía Fórum. I després de dos anys el Govern té pendents dues reformes per acabar de perfilar l’IMV i millorar l’accés i consolidació al mercat laboral dels seus beneficiaris. D’una banda, el segell social per a les empreses i entitats que contractin aquestes persones. I, de l’altra, els incentius a l’ocupació per afavorir que aquests beneficiaris no dubtin a acceptar una feina i declinin quedar-se a l’atur i cobrant la renda mínima.

Aquest segon element ha sigut assenyalat per diferents economistes com un dels elements clau per evitar l’anomenada com «trampa de la pobresa», és a dir, que els beneficiaris es quedin cobrant un subsidi de baixa quantitat i no surtin mai d’aquí. I l’ocupació és la passarel·la assenyalada des del Govern per aconseguir-ho. I amb la intenció de facilitar el trànsit d’una a una altra, Escrivá introduirà incentius.

Actualment si una persona està percebent l’IMV té l’obligació de firmar una declaració responsable que està buscant de manera activa feina. Una vegada en troba, no para de cobrar automàticament l’ingrés mínim, sinó que ha d’informar a la Seguretat Social i la seva prestació es veu retallada, perquè ja està percebent altres ingressos via sou. Ara Escrivá, per fer menys atractiva l’opció de renunciar a una feina davant la retallada de la renda mínima, habilitarà que aquesta retallada no sigui proporcional al sou ingressat, per dotar de més ingressos els beneficiaris durant un període de temps.

Les pensions pujaran amb l’IPC

Escrivá ha aprofitat la compareixença per reiterar que el Govern no pondera cap desviació o ajust en relació amb la reforma aprovada l’estiu passat i que revalora automàticament les pensions cada any en funció de l’IPC mitjà. El ministre ha destacat que les principals economies d’Europa estan portant a terme increments de pensions semblants a la inflació i que Espanya no en serà una excepció.

També ha destacat que aquest increment de la despesa es veurà compensat pels nous ingressos a les arques de la Seguretat Social que el creixement de l’ocupació està aportant. Escrivá ha donat la dada avançada d’ocupació per al primer semestre, que tancarà amb 550.000 llocs de treball nets més, cosa que deixa els nivells d’ocupació el 3% per sobre dels previs a la crisi. En aquest sentit, ha apuntat que el dèficit de la Seguretat Social baixarà del 0,9% al 0,5% a final de l’any i que el 2024 s’ubicarà en el 0,3%. És per això que «òbviament» les pensions pujaran amb l’IPC, segons ha declarat.