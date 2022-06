L'organització en favor dels drets dels consumidors, Facua, ha advertit tots els passatgers que puguin ser afectats per la nova vaga de tripulants de cabina de Ryanair que tenen dret a compensacions d'almenys 250 euros i a la devolució de l'import del bitllet i de les despeses si el vol es cancel·la. L'entitat ha emès un comunicat després de saber-se que els sindicats de tripulants de cabina USO i Sitcpla anunciessin jornades de vaga de 24 hores per als pròxims dies 24, 25, 26 i 30 de juny, així com l'1 i 2 de juliol, per aconseguir que la companyia aèria reprengui les negociacions del primer conveni col·lectiu. Si bé la companyia encara no ha anunciat cap cancel·lació de vols, «és previsible que certs trajectes es puguin veure afectats», adverteix Facua.

L'entitat recorda que la normativa europea recull que «els passatgers rebran una compensació per valor de 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per als intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres entre 1.500 i 3.500, i 600 euros per a la resta de vols». L'associació afegeix que una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 2018 va determinar que una vaga de treballadors no es considera dins del concepte «circumstàncies extraordinàries» per cosa que la companyia tampoc no es pot negar a les compensacions que se li exigeixin.

Hi ha excepcions a la normativa, quan l'empresa informa els usuaris de la cancel·lació «almenys amb dues setmanes d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista», per exemple. El TJUE, a més, va dictaminar en una altra sentència del maig del 2017 que el dret a rebre aquestes compensacions es fa extensible a aquells casos en què el vol no sigui cancel·lat, però pateixi un retard superior a les tres hores de la seva arribada a la destinació final. Segons Facua, els afectats per les possibles cancel·lacions sempre tindran dret al reemborsament íntegre del bitllet «en set dies», o a un transport alternatiu fins a la destinació final.