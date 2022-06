Trenta nous llocs de treball directes i 4,9 milions de finançament. Aquest dimarts The Collider, el programa d’innovació i acceleració d’empreses sobretot científiques de la Mobile World Capital, ha fet balanç de l’any que tot just acaba, un exercici que «recupera les bones xifres de salut» de l’ecosistema i del qual surt la seva empresa número quinze.

Així, en total, aquest programa ha creat 15 ‘start-ups’ des que va començar a connectar emprenedors i científics fa quatre anys, de les quals 12 encara continuen operant. De fet, amb els gairebé 5 milions de finançament que han captat aquestes empreses només l’any passat, el conjunt arriba a una valoració de mercat total de 17 milions d’euros. En el costat de l’ocupació, segons aquest mateix balanç, aquestes ‘start-ups’ donen feina a 90 persones entre plantilla directa i treballadors indirectes.

«Les bones xifres d’impacte del programa The Collider reforcen l’oportunitat d’inversors de formar part d’aquests projectes encara en fases inicials», afirma el director de The Collider, Oscar Sala. «El 2021 ha sigut un any rècord per a nosaltres, amb 4,9 milions d’euros recaptats per les nostres ‘start-ups’», afegeix aquest portaveu.

De fet, tal com recorda Sala, l’any en general ha sigut rècord. «El 2021 hem tornat als indicadors de creixement i maduresa consolidats el 2019, primer any en què es van superar els 1.000 milions d’euros d’inversió anuals, arribant als 1.900 milions d’euros en el primer semestre del 2021», diu. Segons dades publicades fa una setmana per Acció, només les ‘start-ups’ catalanes van captar gairebé 1.500 milions de finançament l’any passat.

Nova convocatòria

«La nostra excel·lent producció científica ofereix una oportunitat fantàstica per transformar la nostra economia i potenciar així una nova indústria basada en el coneixement, a partir de la creació de ‘spin-offs’ científiques [empreses que neixen a partir d’una altra empresa o d’una institució] o Deep Tech, com es coneix familiarment aquest tipus de ‘start-ups’», afirma Sala.

Ahir mateix, The Collider va posar en marxa la maquinària per atraure una nova fornada de 15 projectes empresarials que es covaran durant 2022. El programa està dirigit a investigadors, postdoctorands, estudiants de doctorat i de màster vinculats a grups universitaris, centres de recerca o tecnològics i que disposin d’una autorització de la institució. Les sol·licituds es poden enviar fins al 27 de febrer, un dia abans que arrenqui el Mobile World Congress de Barcelona del 2022.