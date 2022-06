La companyia familiar de begudes Mahou San Miguel ha xifrat en 262 milions d’euros el seu impacte econòmic a Catalunya al llarg del 2021, segons les dades de l’estudi ‘Impacte socioeconòmic de Mahou San Miguel el 2021’, elaborat per la cervesera junt amb la consultora Valora. L’estudi destaca que la generació d’ocupació local de la companyia va ascendir a més de 17.000 llocs de treball indirectes i relacionats amb la seva activitat, ha informat l’empresa en un comunicat d’aquest dilluns.

El 2021 Mahou San Miguel va invertir sis milions d’euros per assegurar l’eficiència, competitivitat i òptim comportament ambiental de la seva fàbrica de Lleida. La cervesera ha assenyalat que s’ha fixat com a objectiu aconseguir que la planta de Lleida «sigui carbó neutral el 2030», i en aquest sentit destaca que tota l’energia elèctrica que consumeix és 100% verd i d’origen certificat i que està desenvolupant projectes pioners d’autogeneració energètica a partir de fonts renovables.

«Fa més de 130 anys que aportem valor amb la nostra activitat i ho continuarem fent per reforçar el nostre rol com a agents de transformació des del que és rellevant per a les persones», ha assegurat el director general de la Unitat de Negoci Espanya de Mahou San Miguel, Peio Arbeloa. «Comptem amb oficines a Barcelona i amb un centre de producció a Lleida que va començar a operar fa més de 60 anys i, des d’aleshores, mantenim intacte el nostre focus a ser part activa del desenvolupament econòmic i social de Catalunya», ha afegit.

L’informe assenyala que la indústria de fabricació de vidre i el transport van ser els sectors més beneficiats per l’activitat de Mahou San Miguel el 2021 a Catalunya. Segons San Miguel, l’hostaleria local, molt afectada per la crisi d’emergència sanitària, va rebre de la cervesera prop de 17 milions d’euros en forma d’ajudes financeres personalitzades, condicionament d’espais exteriors i assessorament en digitalització, sostenibilitat i enviament a domicili. A través de la seva fundació, la companyia promou l’ocupació amb un cicle formatiu de Grau Mitjà Dual en Serveis de Restauració, dirigit als joves a través del seu programa social Creguem Oportunitats en Hostaleria i Turisme, en col·laboració amb l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona.

Mahou disposa de 10 centres d’elaboració de cervesa –vuit a Espanya i dos als EUA–, quatre brolladors d’aigua i un equip pròxim als 4.000 professionals. Produeix més del 70% de la cervesa espanyola que es consumeix fora d’Espanya i és present a més de 70 països. Compta amb més de 130 anys d’història que comencen amb el naixement de Mahou el 1890. El 2000 Mahou adquireix San Miguel; el 2004, la marca canària Reina; el 2007, Cervezas Alhambra, i el 2011 diversifica el seu negoci incorporant Solán de Cabras. Des del 2019, és soci majoritari de les cerveseres artesanes nord-americanes Founders Brewing i Avery Brewing.

Posseeix una àmplia cartera de cerveses nacionals, on destaquen Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial i Alhambra Reserva 1925, i de cerveses internacionals. Compta amb productes innovadors i creadors de categoria com San Miguel 0,0, San Miguel ECO o Mahou Barrica; marques d’aigua mineral natural, com la icònica Solán de Cabras, i s’ha introduït en el segment de la sidra amb La Prohibida. També ha sigut pionera en el sector a llançar la seva ‘ecommerce’: Tienda Mahou San Miguel.

Amb focus en les persones i a contribuir al progrés econòmic i social del nostre país, és una companyia solidària que canalitza la seva acció social a través de la Fundació Mahou San Miguel, creada el 2013.