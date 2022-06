Després de dos anys d'ascensos meteòrics i moltes promeses, aquest 2022 les criptomonedes viuen una primavera negra. Bitcoin i Ethereum, les dues divises virtuals més potents, s'han tornat a desplomar ahir dilluns en ser arrossegades pel corralito anunciat el diumenge per la plataforma d'intercanvi Celsius Network.

Com si fossin fitxes d'un dòmino, les fortes pèrdues d'ambdues criptomonedes –del 14,7% i 17,58% respectivament en el moment de la publicació d'aquest article– s'han accentuat per la decisió de la plataforma de 'trading' nord-americà de paralitzar totes les transaccions així com la retirada de fons dels seus 1,7 milions de clients. Celsius Network és un dels prestadors més grans del món en divises digitals.

La plataforma va justificar aquesta paràlisi assegurant que servirà per "estabilitzar la liquiditat i les operacions mentre prenem mesures per preservar i protegir els actius". També es va referir a les "extremes condicions del mercat", la inestabilitat majúscula que pateixen aquests actius virtuals des que a principis de maig col·lapsessin els tokens Luna i Terra, considerades com el possible Lehman Brothers de les criptomonedes per l'efecte arrossegament que ha generat al sector.

La plataforma de comerç Celsius també s'ha vist afectada les últimes setmanes pel trontollament del mercat cripto. Així, el valor dels seus actius ha caigut a la meitat des del desembre passat, de 24.000 a 12.000 milions de dòlars. Això ha portat molts petits inversors a retirar els seus diners, cosa que hauria portat a un problema per falta de liquiditat que ha portat Celsius a adoptar aquest corralito a la desesperada.

La decisió de paralitzar totes les transaccions i la retirada de diners ha indignat milers de clients de la plataforma que ara veuen com els seus actius han quedat atrapats mentre continuen devaluant-se al mercat, fet que a la pràctica suposa perdre grans quantitats de diners.

El valor actual de Bitcoin, la criptomoneda de referència, se situa al voltant dels 22.545 euros per actiu, molt lluny dels 70.000 que va estar a punt d'assolir el novembre passat, quan totes les promeses d'aquest emergent i especulatiu mercat encara no havien començat a esfumar-se.