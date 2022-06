Els sindicats fan una crida als tripulants de cabina a anar a la vaga durant els dos primers caps de setmana d’estiu, entre el 24 i el 26 de juny i entre el 30 de juny i el 2 de juliol. En un comunicat, els sindicats lamenten que els treballadors de Ryanair «continuen sent treballadors de tercera» i reclamen a l’empresa que compleixi «els drets laborals bàsics i les sentències judicials» i s’assegui a negociar «un conveni i unes condicions de treball dignes per a tota la plantilla». Ryanair té base en 10 indrets diferents de l’Estat, entre ells, a Girona. De fet, la major d’operacions que es fan a l’aeroport situat prop de Vilobí d’Onyar són portats a terme per la companyia. «És l’única companyia internacional al nostre país sense conveni col·lectiu», reivindica Lidia Arasanz, secretària general de la secció sindical d’USO a Ryanair. D’aquesta manera, els vols que es facin des de Girona durant els dies pactats de vaga amb Ryanair podrien veure afectats.

Segons detallen els sindicalistes, l’objectiu de la nova vaga no és cap altra que aconseguir que la línia aèria reprengui les negociacions del primer conveni col·lectiu per als tripulants de cabina a Espanya, que es negociava des de fa 8 mesos amb Sitcpla i USO. Alhora, s’oposen a l’acord firmat amb CCOO, «sindicat sense implantació entre el personal de vol de la companyia, amb condicions de treball ja obtingudes per SITCPLA i USO, bé com a resultat de les anteriors vagues o després de reclamacions judicials», detalla Manuel Lodeiro, el vicepresident de Sitcpla a Ryanair.

Tant USO com Sitcpla coincideixen que la companyia ha buscat «anul·lar-los com a sindicats davant la negativa a signar les condicions precàries ofertes». «Ara Ryanair ens intenta esborrar amb un acord que només s’aplica si estàs afiliat a CCOO», denuncien. És més, detallen que l’acord inclou millores que estan dins el paquet de sentències judicials guanyades contra l’empresa, com l’augment salarial de 1.000 euros el 2022 i de 800, per al 2023; i també la programació fixa de cinc dies de treball i tres de descans. De la mateixa manera, expliquen que els contractes de treball permanents i directes amb Ryanair, sense intermediació d’agència, ja es van pactar el 2019, però s’havien incomplert.

D’altra banda, asseguren que cobrar per sota del salari mínim, com encara passa en els tripulants amb contractes per hores, és una situació «il·legal» i «denunciada a Inspecció». En relació a les 600 hores de vol garantides, també afirmen que és una petició que USO i SITCPLA havien sol·licitat a Ryanair.