Escrivá apuja a 565 euros la proposta de quota màxima per als autònoms

El Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha remès a les organitzacions d’autònoms el text preliminar de reforma que confia tenir aprovat el Consell de Ministres abans que s’acabi l’any. Hi ha moviments en les taules de cotització, pujant la quota màxima lleugerament respecte a la seva última proposta i situant-la en 565 euros. I la més baixa cau també lleugerament, fins als 245 euros mensuals, segons confirmen fonts del diàleg social. La nova oferta també rebaixa lleument les quotes en els trams intermedis, conté alguna bonificació en els trams més baixos quant a contingències comunes i manté una nova tarifa plana de 70 euros durant dos anys per als que prevegin ingressar menys que el salari mínim a l’inici de la seva activitat com a autònoms.

En el document es recullen novetats en relació amb les prestacions i protecció del col·lectiu. Una és la possibilitat dels autònoms que acabin de tenir o adoptar un fill de bonificar-se la quota (deixar de pagar-la i que l’assumeixi l’Estat) mentre estiguin de permís de paternitat o maternitat. També es reformula el cessament d’activitat o atur d’autònoms per crear un format compatible amb l’activitat i amb possibilitat de cobrar el 50% de la base reguladora uns mesos. El ministre José Luis Escrivá pretén tenir tancada com més aviat millor la reforma del sistema de cotització d’autònoms, ja que té compromès amb Brussel·les que aquesta estarà enllestida abans del 30 de juny. Ahir els negociadors del ministeri van lliurar un text de 76 pàgines a ATA, Upta i Uatae i els han tornat a citar per a divendres per tal de culminar les converses. En el document de 76 pàgines que els va remetre dissabte passat i van comentar ahir no consta per escrit el detall de les quotes, ja que les seves quanties definitives seran objecte de negociació al llarg d’aquesta setmana.

«Ja és el moment de prendre decisions. Si aquest sistema neix amb el suport del 100% de les parts implicades, seria ideal, però si no el Govern ha de prendre decisions», va afirmar el president d’Upta, Eduardo Abad. I és que el Govern no té ara mateix la patronal i les organitzacions afins dins de l’acord. «És una proposta inassumible. És cert que abaixa les cotitzacions per a 1,3 milions d’autònoms [...], però [la resta] necessiten que el Govern els tregui costos, no que se’ls sumi», va explicar el president d’ATA, Lorenzo Amor.

Les quotes per a les rendes més altes són l’escull que separa ATA i CEOE de l’acord, i les condicions per a les rendes més altes no acaben d’agradar del tot Upta i Uatae. Per a aquestes, la darrera proposta incorpora una bonificació de les quotes per a aquells autònoms que ingressin per sota del salari mínim interprofessional (SMI) durant dos anys seguits. «Encara es pot continuar fent un esforç més gran en els trams inferiors. Amb la proposta que hi ha sobre la taula, algú del tram baix que guanyi 400 euros al mes paga de quota més del 60%, mentre que al tram alt l’esforç no arriba al 15% dels seus ingressos», afirmen des d’Uatae.

Algunes preocupacions

Si bé aquesta novetat agrada a les organitzacions prosindicats, part del redactat del cessament d’activitat d’autònoms no els acaba de convèncer. Preocupa que el percentatge de disminució d’ingressos o la necessitat de reduir la jornada a tots els treballadors a càrrec sigui del 75% o més, ja que això limita l’accés, ja que un erto només permet disminuir la jornada un 70%. És a dir, aplicant només un erto no seria suficient per accedir a aquest ajut. I concedeix poques garanties per als autònoms sense empleats, per als que reclamen reformular el concepte de causes econòmiques. El cessament d’activitat no ha funcionat pels seus requisits. Només l’han cobrat 66.502 persones, entre el 2013 i el 2020, dels 3,3 milions que componen el col·lectiu, segons la Seguretat Social.