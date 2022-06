«Autèntica vergonya», «maltractament», «molt preocupant», «alarmant» i «insostenible» han sigut alguns dels qualificatius que ha utilitzat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, per referir-se al dèficit d’inversions que arrossega Catalunya per part de l’Estat durant l’última dècada. El líder patronal ha elevat el to contra el Govern aquest dimarts durant la presentació de la seva proposta de llei per crear una agència independent que vetlli pel compliment de les execucions pressupostàries a Catalunya.

Des de l’entitat empresarial han replicat les últimes declaracions de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que atribuïa als efectes de la covid i la falta de cooperació entre administracions l’escàs compliment dels projectes. «És una interpretació molt curiosa», ha afirmat el vicepresident de Foment Joaquim Llansó. «La pandèmia ha afectat tot Espanya, no és excusa en absolut», ha afegit, amb referència a la disparitat durant el 2021 entre l’execució registrada a Catalunya, que va ser del 35,7%, i la de la Comunitat de Madrid, que va ser del 184%. Llansó ha recomanat a l’Estat que liciti «menys obres» i que les que prevegi les acabi, en comptes de preparar uns Pressupostos als quals posteriorment no aconsegueix donar compliment. Foment ha elaborat una proposta de llei que ha remès a tots els partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats per donar formar a l’agència independent per la qual va advocar la setmana passada. L’esmentada entitat tindria per nom «Agència de Control de l’Execució de les Inversions i Infraestructures de l’Estat a Catalunya», operaria com a organisme independent i estaria formada per un director, un secretari i un consell rector. Aquest últim estaria compost per membres dels ministeris d’Hisenda, Economia, Transports, els departaments de la Generalitat d’Economia, Polítiques Digitals i el Consell Assessor d’Infraestructures i representants de les associacions municipalistes i de partits polítics. La comesa de l’esmentat organisme seria anar avaluant al llarg de l’any i verificar el compliment dels compromisos pressupostaris, per evitar tancar l’exercici amb els dèficits d’inversions registrats durant els últims anys. El director de l’agència tindria l’obligació de comparèixer una vegada a l’any en el Parlament per donar explicacions sobre l’estat de la qüestió. Segons càlculs de Foment, Catalunya acumula des del 2008 una falta d’inversions de 35.000 milions d’euros.