El sector turístic i empresarial de les comarques gironines ha unit forces per donar suport a la candidatura Costa Brava-Barcelona per organitzar la Ryder Cup de 2031 al PGA de Caldes de Malavella. Són vuit les entitats que, en un escrit, van manifestar el seu desig perquè aquest torneig de golf, que és el tercer esdeveniment esportiu amb més repercussió del món, per darrere els Jocs Olímpics i el Mundial de futbol, s’acabi celebrant en territori gironí.

Així, l’Associació de Càmpings de Girona, la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona, l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), la Taula Gironina de Turisme, l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), la FOEG, Pimec Girona i la Cambra de Comerç de Girona detallen que organitzar aquest torneig de gol del PGA de Caldes de Malavella suposaria un impacte econòmic molt gran i seria un reclam pel turisme de qualitat en el territori gironí. «Està clar que generarà un impacte molt gran», afirma Jordi Martí, el president de la Taula Gironina de Turisme. I «no només seria un gran impacte pel PGA, sinó també per tot el territori», també explica Martí. Segons els seus càlculs, organitzar aquest esdeveniment generaria 150 llocs de treball addicionals, atrauria més de 270.000 visitants procedents de 90 països diferents i tindria un impacte econòmic superior als 1.300 milions d’euros. Una part d’aquests beneficis serien de l’impacte directe de la competició. Mentrestant, l’altra part d’ingressos arribarien derivats al turisme del golf dels «cinc anys anteriors i els cinc posteriors a la Ryder Cup», narra Jordi Martí. I és que un estudi de les edicions anteriors de la Ryder Cup afirma que un 70% dels aficionats volen tornar a la seu de l’esdeveniment. Tot això, faria que arribés a tot el territori «un tipus de turisme que avui dia no tenim». A part de venir a jugar a golf, els visitants també «s’allotgen a hotels i se’n van a sopar», per la qual cosa això beneficiaria a molts sectors, diu el president de la Taula Gironina de Turisme, una de les entitats que donen suport a la candidatura. Aquestes vuit entitats manifesten, així, la candidatura gironina de forma oberta i afirmen que és una «candidatura de país». També demanen a l’administració catalana que mostri el mateix compromís perquè la candidatura per acollir aquesta competició que enfronta jugadors de golf d’Europa i els Estats Units sigui una realitat. «És una oportunitat única i que no es pot deixar escapar», sentencia Martí.